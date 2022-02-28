Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Картопляна бабка із сушеними грибами – рецепт з кулінарної книги 1982 року

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 08:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В оригінальному рецепті з Молдови є сушені гриби. Особливість – це багато цибулі. Бабка подається зі сметаною або просто так
Картопляна бабка
Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Здавалося б, такий простий коренеплід і дуже легкий спосіб приготування, а в результаті отримуємо справді гідну страву. У Франції є запіканка тартифлет із сиром та беконом, а в Молдові готують картопляну бабку.

Публікуємо оригінальний рецепт з кулінарної книги від 1982 року. Сушені гриби рекомендують замочити на 5-6 годин.

Реклама

Цибулі теж багато – п'ять штук на десять картоплин, але саме такими пропорціями і відрізняється молдавська картопляна бабка.

Картопляна бабка

Картопляна бабка
Картопляна бабка / Фото: instagram.com/lovecookingpalette/

Інгредієнти:

Реклама
  • 10 шт. картоплин;
  • 2 ст. л. борошна:
  • 2 яйця,
  • 1 ст. л. панірувальних сухарів;
  • 5 цибулин;
  • сушені гриби;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець.

Рецепт смачної вечері зі смаженої картоплі та фаршу знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Відварену картоплю подрібнити в пюре. Додати яйця, борошно, спеції, масло та добре перемішати.
  2. Гриби замочити, коли набухнуть, нарізати.
  3. Обсмажити разом з нарізаною цибулею і з'єднати з пюре.
  4. Форму змастити вершковим маслом, обсипати сухарями та викласти картопляну масу.
  5. Запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти