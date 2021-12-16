Французька запіканка тартифлет – потрібні картопля, трохи бекону та сиру

У холодну пору року всілякі запіканки – найкраще, коли хочеться комфортної їжі. Ця французька на ім'я тартефлет заслуговує стати улюбленою вечерею.
У французькому регіоні Савоя її вважають своїм винаходом. Слово "tartiflette" з місцевої говірки так і перекладається – картопля.
Просуванням цієї запіканки в маси свого часу займалася Асоціація Реблошон, щоби популяризувати однойменний сир.
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Традиційно тартифлет з ним і готується. Це м'який місцевий сир із жовтуватою міцною скоринкою. Його добре видно на фото. Якщо вдома є брі або камамбер, можна використовувати його.
Рецепт взято зі сторінки olga.breizh.france.
Запіканка тартифлет
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 50 г вершкового масла;
- 1 цибулина;
- 2-3 лаврове листя;
- 200 г бекону, нарізаного кубиками;
- 2 зубчики часнику, тонко нарізані;
- 50 мл білого вина;
- по 200 г жирних вершків, сиру 22%.
Як приготувати:
- Нагріти духовку до 200 градусів.
- Картоплю очистити і нарізати однаковими кружальцями. Відварити у підсоленій воді впродовж 10 хвилин. Воду злити.
- У сковороді на невеликому вогні розтопити вершкове масло. Додати цибулю та бекон, смажити 15 хвилин. За 10 хвилин додати часник.
- Збільшити вогонь та влити вино. Випарити його практично повністю, а потім додати вершки та картоплю. Посолити та поперчити.
- Перекласти у форму для запікання та розкласти по поверхні сир, нарізаний смужками.
- Запікати близько 15-20 хвилин, доки сир не підрум'яниться і не розплавиться.