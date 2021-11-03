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Картопляне пюре стампот – за що його люблять у Нідерландах і рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 листопада, 13:45
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Це не просто гарнір, це повноцінна страва, особливо популярна в осінньо-зимовий період. Для цього рецепта потрібні бекон і цибуля-порей, для подачі – трохи сиру брі
Картопляне пюре стампот
Картопляне пюре стампот / Фото: instagram.com/kseffora

Голландці вважають це пюре національним надбанням. Його, як і найсмачніше пюре з Ірландії – чамп – складно назвати гарніром. Це справді повноцінна страва.

До картопляного пюре, крім масла та молока, додаються мінімум два інгредієнти. Найчастіше це салатний цикорій, цибуля-порей, броколі, шпинат.

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Фудблогерка kseffora пропонує приготувати стампот з цибулею-пореєм та беконом. У рецепті є брі, вже з готовим пюре його можна трохи підігріти в духовці.

Стампот з цибулею-пореєм та сиром брі

Інгредієнти:

  • 600 г картоплі;
  • 100 г брі;
  • 250 г бекону;
  • 200 г цибулі-порею;
  • 150 мл молока;
  • жменя волоських горіхів;
  • 20 г вершкового масла;
  • сіль, перець, спеції.

Як приготувати:

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  1. Відварити нарізану на кубики картоплю впродовж 15-20 хвилин.
  2. Тим часом обсмажити бекон без олії. За 2 хвилини додати нарізану цибулю і обсмажити до золотавого кольору.
  3. Злити воду з картоплі, потовкти і додати масло, молоко та спеції. Ретельно перемішати.
  4. До цибулі та бекону додати половину волоських горіхів, перемішати та додати до картоплі.
  5. Прикрасити брі, горіхами та подавати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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