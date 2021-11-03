Картопляне пюре стампот – за що його люблять у Нідерландах і рецепт

Голландці вважають це пюре національним надбанням. Його, як і найсмачніше пюре з Ірландії – чамп – складно назвати гарніром. Це справді повноцінна страва.
До картопляного пюре, крім масла та молока, додаються мінімум два інгредієнти. Найчастіше це салатний цикорій, цибуля-порей, броколі, шпинат.
Фудблогерка kseffora пропонує приготувати стампот з цибулею-пореєм та беконом. У рецепті є брі, вже з готовим пюре його можна трохи підігріти в духовці.
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Стампот з цибулею-пореєм та сиром брі
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 100 г брі;
- 250 г бекону;
- 200 г цибулі-порею;
- 150 мл молока;
- жменя волоських горіхів;
- 20 г вершкового масла;
- сіль, перець, спеції.
Як приготувати:
- Відварити нарізану на кубики картоплю впродовж 15-20 хвилин.
- Тим часом обсмажити бекон без олії. За 2 хвилини додати нарізану цибулю і обсмажити до золотавого кольору.
- Злити воду з картоплі, потовкти і додати масло, молоко та спеції. Ретельно перемішати.
- До цибулі та бекону додати половину волоських горіхів, перемішати та додати до картоплі.
- Прикрасити брі, горіхами та подавати.
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