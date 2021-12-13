Картопля в духовці давлена – ароматний гарнір чи самостійна страва

Спочатку картоплю потрібно відварити, потім викласти на деко та злегка розчавити склянкою. Потім вона поливається соусом з оливкової олії та спецій і запікається

"Давлена" картопля - рецепт / Фото: Наталья Булочка

Неможливо не погодитися з тим, що способів приготувати картоплю незрівнянно більше, ніж із багатьма іншими продуктами.

Ми ділилися рецептами хасельбака та "шайб" із пюре, тепер – ця чудова давлена картопля.

Реклама

Розчавати перед запіканням її зручно за допомогою склянки. Щодо спецій, то набір із рецепта від кулінарного каналу Наталія Булочка з розмарину, солі та перцю можна доповнювати.

Картопля в духовці давлена

Інгредієнти:

картопля – 1 кг;

оливкова олія – 5 ст. л. (може знадобиться більше);

сіль – 2 ч. л.;

часник – 2 зубчики;

перець чорний, мелений розмарин.

Як приготувати:

Реклама