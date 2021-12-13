Картопля в духовці давлена – ароматний гарнір чи самостійна страва

"Давлена" картопля - рецепт / Фото: Наталья Булочка
Неможливо не погодитися з тим, що способів приготувати картоплю незрівнянно більше, ніж із багатьма іншими продуктами.
Ми ділилися рецептами хасельбака та "шайб" із пюре, тепер – ця чудова давлена картопля.
Розчавати перед запіканням її зручно за допомогою склянки. Щодо спецій, то набір із рецепта від кулінарного каналу Наталія Булочка з розмарину, солі та перцю можна доповнювати.
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Картопля в духовці давлена
Інгредієнти:
- картопля – 1 кг;
- оливкова олія – 5 ст. л. (може знадобиться більше);
- сіль – 2 ч. л.;
- часник – 2 зубчики;
- перець чорний, мелений розмарин.
Як приготувати:
- Картоплю помити та залити водою. Додати чайну ложку солі та варити до готовності.
- Для заправки з'єднати оливкову олію, додати подрібнений часник. Всипати розмарин, трохи чорного перцю.
- Готовю картоплю викласти на деко, застелене пергаментом.
- Склянкою притиснути картоплю зверху та розподілити заправку. Полити оливковою олією за смаком.
- Випікати за 180 градусів 20-25 хвилин. Прикрасити зеленню.
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