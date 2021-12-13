Картошка в духовке давленая – ароматный гарнир или самостоятельное блюдо

Сначала картошку нужно отварить, потом выложить на противень и слегка раздавить с помощью стакана. Потом она поливается соусом из оливкового масла и специй и запекается

"Давленая" картошка - рецепт / Фото: Наталья Булочка

Сложно не согласиться с тем, что способов приготовить картофель несравнимо больше, чем с многими другими продуктами.

Мы делились рецептами хассельбака и "шайб" из пюре, теперь – эта великолепная давленая картошка.

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Раздавить перед запеканием ее удобно с помощью стакана. Что касается специй, то набор из рецепта от кулинарного канала Наталья Булочка из розмарина, соли и перца можно дополнять.

Картошка в духовке давленая

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Оливковое масло – 5 ст. л. (может понадобится больше)

Соль – 2 ч. л.

Чеснок – 2 зубчика

Перец черный, молотый розмарин

Как приготовить:

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