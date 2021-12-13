Картошка в духовке давленая – ароматный гарнир или самостоятельное блюдо

"Давленая" картошка - рецепт / Фото: Наталья Булочка
Сложно не согласиться с тем, что способов приготовить картофель несравнимо больше, чем с многими другими продуктами.
Мы делились рецептами хассельбака и "шайб" из пюре, теперь – эта великолепная давленая картошка.
Раздавить перед запеканием ее удобно с помощью стакана. Что касается специй, то набор из рецепта от кулинарного канала Наталья Булочка из розмарина, соли и перца можно дополнять.
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Картошка в духовке давленая
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Оливковое масло – 5 ст. л. (может понадобится больше)
- Соль – 2 ч. л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Перец черный, молотый розмарин
Как приготовить:
- Картофель помыть и залить водой. Добавить чайную ложкой соли и варить до готовности.
- Для заправки соединить оливковое масло, добавить измельченный чеснок. Всыпать розмарин, немного черного перца.
- Готовый картофель выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Стаканом прижать картофель сверху и распределить заправку. Полить оливковым маслом по вкусу.
- Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. Украсить зеленью.
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