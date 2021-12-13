Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Картошка в духовке давленая – ароматный гарнир или самостоятельное блюдо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 декабря, 18:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сначала картошку нужно отварить, потом выложить на противень и слегка раздавить с помощью стакана. Потом она поливается соусом из оливкового масла и специй и запекается
"Давленая" картошка - рецепт
"Давленая" картошка - рецепт / Фото: Наталья Булочка

Сложно не согласиться с тем, что способов приготовить картофель несравнимо больше, чем с многими другими продуктами.

Мы делились рецептами хассельбака и "шайб" из пюре, теперь – эта великолепная давленая картошка.

Реклама

Раздавить перед запеканием ее удобно с помощью стакана. Что касается специй, то набор из рецепта от кулинарного канала Наталья Булочка из розмарина, соли и перца можно дополнять.

Картошка в духовке давленая

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Оливковое масло – 5 ст. л. (может понадобится больше)
  • Соль – 2 ч. л.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Перец черный, молотый розмарин

Как приготовить:

Реклама
  1. Картофель помыть и залить водой. Добавить чайную ложкой соли и варить до готовности.
  2. Для заправки соединить оливковое масло, добавить измельченный чеснок. Всыпать розмарин, немного черного перца.
  3. Готовый картофель выложить на противень, застеленный пергаментом.
  4. Стаканом прижать картофель сверху и распределить заправку. Полить оливковым маслом по вкусу.
  5. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут. Украсить зеленью.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять