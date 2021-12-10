Великолепный картофельный гратен – пройти мимо этого рецепта нельзя

Вот уже если и надо что-то очень симпатичное из картофеля, то стоит обратить внимание на гратен родом из Франции.
Несмотря на то, что в каждой стране есть свое коронное блюдо из этого овоща, одно из них – картофельное пюре стампот из Нидерландов, гратен любят везде.
У него три условия – это максимально тонко нарезанный картофель, жирные сливки и сыр.
Кулинарные редакторы из The New York Times советуют не бояться экспериментов. Между слоями картофеля можно выложить зелень, измельченный лук. Ну и сыр, если любите его, то количество увеличивайте.
Картофель гратен
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками толщиной до 1 см;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 400 мл жирных сливок
- 50 г тертого пармезана или другого твердого сыра;
- щепотка мускатного ореха – по желанию;
- соль, черный перец.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 200 градусов. Приправляя каждый слой солью и перцем, выложите картофель в сковороду.
- Посыпьте нарезанным сливочным маслом и залейте сливки.
- Доведите до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите до минимума и готовьте 10 минут без крышки, пока сливки не уменьшатся примерно наполовину.
- Перенесите в духовку и запекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 10 минут. Уменьшите огонь и готовьте, пока картофель не станет мягким, а верх хорошо подрумянится, еще около 8 минут.
- Сверху посыпьте тертым сыром и верните в духовку, пока сыр не станет золотистым, примерно 3-5 минут. Посыпьте щепоткой мускатного ореха и подавайте.
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