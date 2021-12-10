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Великолепный картофельный гратен – пройти мимо этого рецепта нельзя

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 декабря, 18:50
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Когда картофель будет максимально тонко нарезан, нужно выложить его в сковороду, залить сливками и готовить на плите. И уже вместе с сыром он дойдет до готовности в духовке
Картофель гратен
Картофель гратен / Фото: cooking.nytimes.com

Вот уже если и надо что-то очень симпатичное из картофеля, то стоит обратить внимание на гратен родом из Франции.

Несмотря на то, что в каждой стране есть свое коронное блюдо из этого овоща, одно из них – картофельное пюре стампот из Нидерландов, гратен любят везде.

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У него три условия – это максимально тонко нарезанный картофель, жирные сливки и сыр.

Кулинарные редакторы из The New York Times советуют не бояться экспериментов. Между слоями картофеля можно выложить зелень, измельченный лук. Ну и сыр, если любите его, то количество увеличивайте.

Картофель гратен

Ингредиенты:

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  • 1 кг картофеля, очищенного и нарезанного ломтиками толщиной до 1 см;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 400 мл жирных сливок
  • 50 г тертого пармезана или другого твердого сыра;
  • щепотка мускатного ореха – по желанию;
  • соль, черный перец.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Приправляя каждый слой солью и перцем, выложите картофель в сковороду.
  2. Посыпьте нарезанным сливочным маслом и залейте сливки.
  3. Доведите до кипения на среднем или сильном огне. Уменьшите до минимума и готовьте 10 минут без крышки, пока сливки не уменьшатся примерно наполовину.
  4. Перенесите в духовку и запекайте, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 10 минут. Уменьшите огонь и готовьте, пока картофель не станет мягким, а верх хорошо подрумянится, еще около 8 минут.
  5. Сверху посыпьте тертым сыром и верните в духовку, пока сыр не станет золотистым, примерно 3-5 минут. Посыпьте щепоткой мускатного ореха и подавайте.

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