Дивовижний картопляний гратен – пройти повз цей рецепт не можна

От якщо і треба щось дуже симпатичне з картоплі, то варто звернути увагу на гратен родом з Франції.
Попри те, що в кожній країні є своя коронна страва з цього овочу, одна з них – картопляне пюре стампот з Нідерландів, гратен люблять усюди.
У нього три умови – це максимально тонко нарізана картопля, жирні вершки та сир.
Кулінарні редактори з The New York Times радять не боятися експериментів. Між шарами картоплі можна викласти зелень, подрібнену цибулю. Ну і сир, якщо його любите, то кількість збільшуйте.
Картопля гратен
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибочками завтовшки до 1 см;
- 2 ст. л. вершкового масла;
- 400 мл жирних вершків
- 50 г тертого пармезану або іншого твердого сиру;
- щіпка мускатного горіха – за бажанням;
- сіль, чорний перець.
Як приготувати:
- Духовку розігрійте до 200 градусів. Приправляючи кожен шар сіллю та перцем, викладіть картоплю в сковороду.
- Посипте нарізаним вершковим маслом і залийте вершки.
- Доведіть до кипіння на середньому або сильному вогні. Зменште до мінімуму і готуйте 10 хвилин без кришки, доки вершки не зменшаться приблизно наполовину.
- Перенесіть у духовку і запікайте, доки верх не стане золотаво-коричневим, близько 10 хвилин. Зменшіть вогонь і готуйте, доки картопля не стане м'якою, а верх добре підрум'яниться, ще близько 8 хвилин.
- Зверху посипте тертим сиром і поверніть у духовку, доки сир не розплавиться і не стане золотавим, приблизно 3-5 хвилин. Посипте щіпкою мускатного горіха та подавайте.
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