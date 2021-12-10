Дивовижний картопляний гратен – пройти повз цей рецепт не можна

Коли картопля буде максимально тонко нарізана, потрібно викласти її в сковороду, залити вершками та готувати на плиті. І вже разом із сиром він дійде до готовності у духовці

Картопля гратен / Фото: cooking.nytimes.com

От якщо і треба щось дуже симпатичне з картоплі, то варто звернути увагу на гратен родом з Франції.

Попри те, що в кожній країні є своя коронна страва з цього овочу, одна з них – картопляне пюре стампот з Нідерландів, гратен люблять усюди.

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У нього три умови – це максимально тонко нарізана картопля, жирні вершки та сир.

Кулінарні редактори з The New York Times радять не боятися експериментів. Між шарами картоплі можна викласти зелень, подрібнену цибулю. Ну і сир, якщо його любите, то кількість збільшуйте.

Картопля гратен

Інгредієнти:

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1 кг картоплі, очищеної та нарізаної скибочками завтовшки до 1 см;

2 ст. л. вершкового масла;

400 мл жирних вершків

50 г тертого пармезану або іншого твердого сиру;

щіпка мускатного горіха – за бажанням;

сіль, чорний перець.

Як приготувати: