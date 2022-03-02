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Без борошна та без яєць – як приготувати хрусткі деруни

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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2 березня, 14:16
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Щоби деруни вийшли, терті цибулю та картоплю потрібно процідити і смажити їх на більшій кількості олії, ніж зазвичай
Деруни
Деруни / Фото: Depositphotos

Деруни – одна з найулюбленіших нами страв і може швидко врятувати в непрості часи. На Закарпатті готують панський дерун, для нього потрібні гриби та шкварки.

Рецепт, що нижче, – це максимально бюджетний варіянт цієї страви.

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Цибуля та картопля натираються на дрібній тертці. Причому автор рецепта – Tasty Food – радить спочатку натерти саме цибулю, а потім до неї – картоплю. Це не дозволить їй потемніти.

Деруни без борошна та яєць

Деруни без борошна та яєць
Деруни без борошна та яєць / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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  • картопля – 1 кг;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль, перець, олія.

Як приготувати картопляну бабку із сушеними грибами – читайте тут.

Як приготувати:

  1. Натерти цибулю, потім – картоплю. З'єднати та ретельно процідити суміш.
  2. Додати спеції та перемішати.
  3. Розігріти олію і насмажити деруни. Під час смаження щоразу перемішувати тісто.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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