Соковита коврижка з горіхами – рецепт без молока та яєць

Коврижка / Фото: Depositphotos
Навіть якщо в оселі тимчасово відсутні необхідні для випічки яйця, то драники і без них можна зробити.
Без них можна зробити і цю коврижку. Вона замішується на компоті, узварі або навіть розведеним з водою соку.
За наявності інших сухофруктів, крім родзинок, обов'язково додайте їх у тісто.
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Коврижка
Коврижка / Фото: Инстаграм
Інгредієнти:
- компот – 200 мл;
- олія – 100 мл;
- цукор – 100 г;
- какао – 50 г;
- розпушувач – 1 ч. л. або сода з оцтом;
- кориця – щіпка;
- волоські горіхи – 100 г;
- панірувальні сухарі, родзинки – по 50 г;
- цукрова пудра.
Як спекти коврижку з фініками та хурмою – дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- Борошно просіяти. Змішати борошно, цукор, какао, корицю, розпушувач. Додати компот або узвар, перемішати.
- Додати олію, перемішати. Додати родзинки, перемішати. Тісто вийде рідке, як густа сметана.
- Форму для випікання змастити олією, посипати сухарями, залити тісто у форму. Заповнити форму лише на 2/3.
- Випікати 40 хвилин за180 градусів. Прикрасити цукровою пудрою.