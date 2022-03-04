Соковита коврижка з горіхами – рецепт без молока та яєць

Тісто замішується на солодкому компоті або узварі. Родзинки та волоські горіхи попередньо замочіть у гарячій воді, замість цукру можна взяти мед

Коврижка / Фото: Depositphotos

Навіть якщо в оселі тимчасово відсутні необхідні для випічки яйця, то драники і без них можна зробити.

Без них можна зробити і цю коврижку. Вона замішується на компоті, узварі або навіть розведеним з водою соку.

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За наявності інших сухофруктів, крім родзинок, обов'язково додайте їх у тісто.

Коврижка

Коврижка / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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компот – 200 мл;

олія – 100 мл;

цукор – 100 г;

какао – 50 г;

розпушувач – 1 ч. л. або сода з оцтом;

кориця – щіпка;

волоські горіхи – 100 г;

панірувальні сухарі, родзинки – по 50 г;

цукрова пудра.

Як спекти коврижку з фініками та хурмою – дізнаєтесь тут.



Як приготувати: