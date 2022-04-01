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Пишні баурсаки – як приготувати казахські пончики та рецепт без молока

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 квітня, 15:41
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Вони все одно будуть повітряними. Тісту потрібно піднятися після замісу та відпочити трохи перед смаженням
Баурсаки - рецепт без молока
Баурсаки - рецепт без молока / Фото: instagram.com/kizdar__alemi

Випічка, з духовки вона або зі сковороди, без молока можлива. Наприклад, соковита коврижка, вона підійде і тим, хто поститься.

Баурсаки – традиційні казахські пончики, назвемо їх так. Готуються на великі свята та на сімейні урочистості.

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Бувають різними – у вигляді кульок, квадратними та трикутними. Рецептів баурсаків безліч, ми пропонуємо зробити їх без молока та яєць.

Рецепт з казахського каналу QYMBATPEN birge.

Баурсаки – рецепт на воді та без яєць

Баурсаки – рецепт на воді
Баурсаки – рецепт на воді / Фото: instagram.com/vkusnyashki_ot_zhanti/

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Інгредієнти:

  • 250 мл теплої води;
  • 1 ч. л. солі;
  • по 1 ст. л. дріжджів, олії;
  • 350-400 г борошна.

Як зробити солодкі хлібці, для яких не потрібні молоко, яйця та борошно, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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  1. Дріжджі розвести в теплій воді, влити олію. Перемішати.
  2. Частками додати борошно, перемішуючи. Замісити тісто, накрити та прибрати в тепле місце до підйому.
  3. Змастити руки олією і обім'яти тісто. Розкачати в пласт завтовшки 1 см. За допомогою склянки вирізати заготівлі. Накрити та залишити на 15 хвилин відпочивати.
  4. Смажити в добре розігрітій олії 3-5 хвилин. Викласти на серветку.

Тут можна побачити весь процес приготування баурсаків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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