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Без борошна, яєць та молока – як зробити солодкі хлібці із сухофруктів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 березня, 12:48
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Потрібна вівсянка, трохи будь-якого джему або варення й три яблука. Солодощі пісні, запікаються впродовж 10 хвилин
Пісні хлібці на вівсянці
Пісні хлібці на вівсянці / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Це коли не просто хочеться солодкого, а коли хочеться корисних солодощів, у яких немає цукру.

Можна зробити смачні цукерки із сухого молока та горіхів, а можна спекти солодкі хлібці на основі вівсянки та сухофруктів.

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Як каже авторка рецепта Кулінарим з Танею 2.0, з цього тіста можна зробити печиво, додавши до нього розпушувач.

Солодкі хлібці із сухофруктів

Інгредієнти:

  • 250 г вівсяних пластівців;
  • 120 г джем;
  • 100 мл гарячої води;
  • 3-4 ст. л. олії;
  • 3 середніх яблука;
  • сухофрукти, кунжут – за смаком.

Рецепт соковитого яблучного печива, для якого не потрібні яйця, дізнаєтесь тут.

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Як приготувати:

  1. Джем розвести у воді, додати до вівсянки і добре перемішати.
  2. Подрібнити очищені яблука у пюре, додати до вівсянки, перемішати.
  3. Вмішати сухофрукти і викласти масу рівним шаром 3-4 мм на застелене деко. Змастити олією.
  4. Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин.

Як зробити цей корисний пісний десерт – дивіться нижче.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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