Без борошна, яєць та молока – як зробити солодкі хлібці із сухофруктів

Це коли не просто хочеться солодкого, а коли хочеться корисних солодощів, у яких немає цукру.
Можна зробити смачні цукерки із сухого молока та горіхів, а можна спекти солодкі хлібці на основі вівсянки та сухофруктів.
Як каже авторка рецепта Кулінарим з Танею 2.0, з цього тіста можна зробити печиво, додавши до нього розпушувач.
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Солодкі хлібці із сухофруктів
Інгредієнти:
- 250 г вівсяних пластівців;
- 120 г джем;
- 100 мл гарячої води;
- 3-4 ст. л. олії;
- 3 середніх яблука;
- сухофрукти, кунжут – за смаком.
Рецепт соковитого яблучного печива, для якого не потрібні яйця, дізнаєтесь тут.
Як приготувати:
- Джем розвести у воді, додати до вівсянки і добре перемішати.
- Подрібнити очищені яблука у пюре, додати до вівсянки, перемішати.
- Вмішати сухофрукти і викласти масу рівним шаром 3-4 мм на застелене деко. Змастити олією.
- Випікати в розігрітій до 200 градусів духовці 10 хвилин.
Як зробити цей корисний пісний десерт – дивіться нижче.