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Без муки, яиц и молока – как сделать сладкие хлебцы из сухофруктов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 12:48
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Нужна овсянка, немного любого джема или варенья и три яблока. Сладости постные, запекаются в течение 10 минут
Постные хлебцы на овсянке
Постные хлебцы на овсянке / Фото: Кулинарим с Таней 2.0

Это когда не просто хочется сладкого, а когда хочется полезных сладостей, в которых нет сахара.

Можно сделать вкусные конфеты из сухого молока и орехов, а можно испечь сладкие хлебцы на основе овсянки и сухофруктов.

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Как говорит автор рецепта Кулинарим с Таней 2.0, из этого теста можно сделать печенье, добавив в него разрыхлитель.

Сладкие хлебцы из сухофруктов

Ингредиенты:

  • 250 г овсяных хлопьев;
  • 120 г джем;
  • 100 мл горячей воды;
  • 3-4 ст. л. растительного масла;
  • 3 средних яблока;
  • сухофрукты, кунжут – по вкусу.

Рецепт сочного яблочного печенья, для которого не нужны яйца, узнаете здесь.

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Как приготовить:

  1. Джем развести в воде, добавить к овсянки и хорошо перемешать.
  2. Измельчить очищенные яблоки в пюре, добавить к овсянке, перемешать.
  3. Вмешать сухофрукты и выложить массу ровным слоем в 3-4 мм на застеленный противень. Смазать маслом.
  4. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 10 минут.

Как сделать этот полезный постный десерт – смотрите ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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