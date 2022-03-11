Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ Паралимпиада 2022 Паралимпиада 2022 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС
Поиск на segodnya.ua

Без молока и яиц

Ужин за полчаса

Домашний хлеб

Постные блюда

Как хранить грудное молоко

Продукты длительного хранения
СЕГОДНЯ Еда

Ничем не хуже дорогих магазинных – рецепт домашних конфет из сухого молока

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 марта, 08:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Формировать эти конфеты поможет мед. Если есть сгущенка, то можно использовать ее. Внутри может быть миндаль или грецкий орех
Домашние конфеты
Домашние конфеты / Фото: Инстаграм

Домашние конфеты – не только выгодно, это абсолютная уверенность в том, из чего сделаны эти конфеты.

Идеально, если у вас есть миндаль. С любыми другими орехами тоже будет вкусно.

Реклама

Конфеты по рецепту tatka_detkaпрактически диетические. Можно сделать их чуть иначе и использовать сгущенное молоко вместо меда.

Домашние конфеты из сухого молока

Домашние конфеты из сухого молока
Домашние конфеты из сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka

Ингредиенты на 5 штук:

Реклама
  • сухое молоко – 50 г;
  • кокосовая стружка – 50-70 г;
  • мед – 2 ч. л.
  • вода – 15-20 мл.

Как сделать конфеты "Планета", которые многие помнят из детства, найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Хорошо перемешать все ингредиенты. Сформировать шарик. Внутрь положить миндаль или грецкий орех.
  2. Обвалять в кокосовой стружке. Отправить в холодильник минимум на один час.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Истории подвигов
Водитель грузовика Десмонд Уизли, узнав о происходящем в Украине, подъехал к посольству РФ в Дублине и задним ходом протаранил ворота. Затем достал фото с жуткими кадрами войны и стал показывать прохожим. Полицейским объяснил: “Я не мог бездействовать, увидев, что происходит”. Дякуємо, козаче, що не мовчиш!
Слава Україні!
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять