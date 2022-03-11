Ничем не хуже дорогих магазинных – рецепт домашних конфет из сухого молока

Формировать эти конфеты поможет мед. Если есть сгущенка, то можно использовать ее. Внутри может быть миндаль или грецкий орех

Домашние конфеты / Фото: Инстаграм

Домашние конфеты – не только выгодно, это абсолютная уверенность в том, из чего сделаны эти конфеты.

Идеально, если у вас есть миндаль. С любыми другими орехами тоже будет вкусно.

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Конфеты по рецепту tatka_detkaпрактически диетические. Можно сделать их чуть иначе и использовать сгущенное молоко вместо меда.

Домашние конфеты из сухого молока

Домашние конфеты из сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka

Ингредиенты на 5 штук:

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сухое молоко – 50 г;

кокосовая стружка – 50-70 г;

мед – 2 ч. л.

вода – 15-20 мл.

Как сделать конфеты "Планета", которые многие помнят из детства, найдете здесь.

Как приготовить: