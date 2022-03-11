Ничем не хуже дорогих магазинных – рецепт домашних конфет из сухого молока

Домашние конфеты / Фото: Инстаграм
Домашние конфеты – не только выгодно, это абсолютная уверенность в том, из чего сделаны эти конфеты.
Идеально, если у вас есть миндаль. С любыми другими орехами тоже будет вкусно.
Конфеты по рецепту tatka_detkaпрактически диетические. Можно сделать их чуть иначе и использовать сгущенное молоко вместо меда.
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Домашние конфеты из сухого молока
Домашние конфеты из сухого молока / Фото: instagram.com/tatka_detka
Ингредиенты на 5 штук:
- сухое молоко – 50 г;
- кокосовая стружка – 50-70 г;
- мед – 2 ч. л.
- вода – 15-20 мл.
Как сделать конфеты "Планета", которые многие помнят из детства, найдете здесь.
Как приготовить:
- Хорошо перемешать все ингредиенты. Сформировать шарик. Внутрь положить миндаль или грецкий орех.
- Обвалять в кокосовой стружке. Отправить в холодильник минимум на один час.