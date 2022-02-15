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Просто, но очень вкусно – рецепт казахского нан-палау с вермишелью и курицей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 февраля, 10:20
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Нужны самая тонкая вермишель, которая есть в доме, мясо, морковь, лук и специи для плова. Нан-палау готовится по принципу плова в глубокой сковороде
Нан-палау
Нан-палау / Фото: instagram.com/scrummy__yummy/

Оказывается, плов бывает не только узбекский из риса и мяса, который, кстати, тоже вполне возможно приготовить за 30 минут.

Бывает еще нан-палау. Его готовят по принципу плова, только вместо риса нужно взять вермишель. Она обжарится на сухой сковороде и будет держать форму во время приготовления и после.

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Это казахское блюдо, еще его готовят в некоторых регионах Узбекистана. Кроме традиционных для плова моркови и лука, нужны неотъемлемые специи для него.

Мясо и вермишели для нан-палау нужно взять в пропорции 1:1.

Нан-палау

Нан-палау
Нан-палау / Фото: instagram.com/shakira_co/

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Ингредиенты:

  • вермишель – 400 г;
  • мясо любое – 400 г;
  • лук , морковь – по 1 шт.;
  • соль, перец, приправы к плову;
  • растительное масло.

Рецепт мясного обеда "Бифштекса на лошади" найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. В разогретую сковороду высыпать тонкую лапшу. Обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Переложить в тарелку.
  2. Мясо нарезать и обжарить до золотистости. Лук нарезать мелко и добавить к мясу. Обжарить до прозрачности.
  3. Морковь натереть крупно, добавить к мясу. Обжарить 3-5 минут до мягкости моркови. Добавить соль, перец и приправы для плова. Перемешать.
  4. Высыпать к мясу вермишель. Разровнять и залить горячей водой, чтобы она слегка покрыла вермишель. Не перемешивать.
  5. Накрыть крышкой и готовить 7-8 минут.

Здесь увидите, как готовится нан-палау.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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