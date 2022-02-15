Просто, но очень вкусно – рецепт казахского нан-палау с вермишелью и курицей

Оказывается, плов бывает не только узбекский из риса и мяса, который, кстати, тоже вполне возможно приготовить за 30 минут.
Бывает еще нан-палау. Его готовят по принципу плова, только вместо риса нужно взять вермишель. Она обжарится на сухой сковороде и будет держать форму во время приготовления и после.
Это казахское блюдо, еще его готовят в некоторых регионах Узбекистана. Кроме традиционных для плова моркови и лука, нужны неотъемлемые специи для него.
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Мясо и вермишели для нан-палау нужно взять в пропорции 1:1.
Нан-палау
Ингредиенты:
- вермишель – 400 г;
- мясо любое – 400 г;
- лук , морковь – по 1 шт.;
- соль, перец, приправы к плову;
- растительное масло.
Рецепт мясного обеда "Бифштекса на лошади" найдете здесь.
Как приготовить:
- В разогретую сковороду высыпать тонкую лапшу. Обжарить на среднем огне до золотистого цвета. Переложить в тарелку.
- Мясо нарезать и обжарить до золотистости. Лук нарезать мелко и добавить к мясу. Обжарить до прозрачности.
- Морковь натереть крупно, добавить к мясу. Обжарить 3-5 минут до мягкости моркови. Добавить соль, перец и приправы для плова. Перемешать.
- Высыпать к мясу вермишель. Разровнять и залить горячей водой, чтобы она слегка покрыла вермишель. Не перемешивать.
- Накрыть крышкой и готовить 7-8 минут.
Здесь увидите, как готовится нан-палау.