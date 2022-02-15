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Просто, але дуже смачно – рецепт казахського нан-палау з вермішеллю та куркою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 лютого, 10:20
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Потрібні найтонша вермішель, яка є вдома, м'ясо, морква, цибуля та спеції для плову. Нан-палау готується за принципом плову в глибокій сковороді
Нан-палау
Нан-палау / Фото: instagram.com/scrummy__yummy/

Як з'ясувалося, плов буває не тільки узбецький з рису та м'яса, який, до речі, теж цілком можливо приготувати за 30 хвилин.

Буває ще нан-палау. Його готують за принципом плову, Тільки замість рису потрібно взяти вермішель. Вона обсмажиться на сухій сковороді та триматиме форму під час приготування та після.

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Це казахська страва, ще її готують у деяких регіонах Узбекистану. Крім традиційних для плову моркви та цибулі, потрібні невід'ємні спеції для нього.

М'ясо та вермішелі для нан-палау потрібно взяти у пропорції 1:1.

Нан-палау

Нан-палау
Нан-палау / Фото: instagram.com/shakira_co/

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Інгредієнти:

  • вермішель – 400 г;
  • м'ясо будь-яке – 400 г;
  • цибуля, морква – по 1 шт.;
  • сіль, перець, приправи до плову;
  • олія.

Рецепт м'ясного обіду "Біфштекс на коні" знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. У розігріту сковороду висипати тонку вермішель. Обсмажити на середньому вогні до золотавого кольору. Перекласти в тарілку.
  2. М'ясо нарізати та обсмажити до золотавості. Цибулю нарізати дрібно і додати до м'яса. Обсмажити до прозорості.
  3. Моркву крупно натерти, додати до м'яса. Обсмажити 3-5 хвилин до м'якості моркви. Додати сіль, перець та приправи для плову. Перемішати.
  4. Висипати до м'яса вермішель. Розрівняти та залити гарячою водою, щоб вона злегка покрила вермішель. Не перемішувати.
  5. Накрити кришкою та готувати 7-8 хвилин.

Тут побачите, як готується нан-палау.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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