Узбецький плов за 30 хвилин – це можливо: рецепт для швидкого обіду

Рис для нього готується окремо, поки зірвак тушкується на сковороді. В оригінальному рецепті використовується баранина. Зі свининою або куркою буде не менш смачно

Узбецький плов / Фото: freepik.com

Способів приготування однієї з найдавніших страв – плову – існує десятки. У Ташкенті його готують з трьома видами м'яса в гарбузі, цей же рецепт наближений до класичного узбецького плову.

От тільки авторка рецепта LudaEasyCook Позитивна Кухня – обіцяє, що приготуєте ви його за 30 хвилин. Нижче буде відео процесу і на цей плов справді треба пів години.

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Щоб рис вийшов розсипчастим, готуйте його на повільному вогні, а коли вода практично випарується, не відкривайте кришку впродовж 5 хвилин, щоб він пропарився.

Узбецький плов за 30 хвилин

Узбецький плов за 30 хвилин / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

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500 г довгозернистого рису;

470 мл води;

400 г м'яса (баранина, свинина, курка);

200 г цибуля ріпчаста;

180 г морква;

1 головка часнику;

3-4 зубчики часнику;

3-4 шт. лаврове листя;

по 1 ч. л. часник, зіра, куркума;

сіль та перець, пластівці перцю чилі – за смаком.

Тут знайдете рецепт плову з грибами та вершковим соусом. Його можна приготувати на обід і на вечерю, якщо не любите м'ясо.

Як приготувати:

У глибокій сковороді підігріти 50-60 мл олії. Зубчики часнику розчавити та подрібнити, додати до олії. Злегка обсмажити. М'ясо нарізати невеликими шматочками і обсмажити з часником з усіх боків. Поки на великому вогні смажиться м'ясо, нарізати цибулю великими кубиками. Моркву натерти або нарізати соломкою. Додати цибулю, обсмажити кілька хвилин. Потім – моркву. Зменшити вогонь. Налити 150 мл гарячої води. Покласти лаврове листя, усі спеції (спочатку змішати), додати голівку часнику, перемішати. Додати перець та сіль. Накрити кришкою і залишити тушкуватися 10 хвилин. Потім тушкувати ще 10 хвилин без кришки. Періодично м'ясо слід помішувати. Добре промити рис. Висипати в каструлю, додати 470 мл води. Коли вода практично випарується, максимально зменшити вогонь та готувати 5 хвилин під закритою кришкою. Швидко відкрити кришку каструлі з рисом, перемішати та готувати під кришкою 5 хвилин. Вимкнути вогонь під рисом, накрити рушником. До м'яса насипати рис та перемішати.

Як відбувається приготування плову за 30 хвилин – дивіться нижче.