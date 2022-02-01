Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Узбецький плов за 30 хвилин – це можливо: рецепт для швидкого обіду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 11:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рис для нього готується окремо, поки зірвак тушкується на сковороді. В оригінальному рецепті використовується баранина. Зі свининою або куркою буде не менш смачно
Узбецький плов
Узбецький плов / Фото: freepik.com

Способів приготування однієї з найдавніших страв – плову – існує десятки. У Ташкенті його готують з трьома видами м'яса в гарбузі, цей же рецепт наближений до класичного узбецького плову.

От тільки авторка рецепта LudaEasyCook Позитивна Кухня – обіцяє, що приготуєте ви його за 30 хвилин. Нижче буде відео процесу і на цей плов справді треба пів години.

Реклама

Щоб рис вийшов розсипчастим, готуйте його на повільному вогні, а коли вода практично випарується, не відкривайте кришку впродовж 5 хвилин, щоб він пропарився.

Узбецький плов за 30 хвилин

Узбецький плов за 30 хвилин
Узбецький плов за 30 хвилин / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Реклама
  • 500 г довгозернистого рису;
  • 470 мл води;
  • 400 г м'яса (баранина, свинина, курка);
  • 200 г цибуля ріпчаста;
  • 180 г морква;
  • 1 головка часнику;
  • 3-4 зубчики часнику;
  • 3-4 шт. лаврове листя;
  • по 1 ч. л. часник, зіра, куркума;
  • сіль та перець, пластівці перцю чилі – за смаком.

Тут знайдете рецепт плову з грибами та вершковим соусом. Його можна приготувати на обід і на вечерю, якщо не любите м'ясо.

Як приготувати:

  1. У глибокій сковороді підігріти 50-60 мл олії. Зубчики часнику розчавити та подрібнити, додати до олії. Злегка обсмажити.
  2. М'ясо нарізати невеликими шматочками і обсмажити з часником з усіх боків.
  3. Поки на великому вогні смажиться м'ясо, нарізати цибулю великими кубиками. Моркву натерти або нарізати соломкою.
  4. Додати цибулю, обсмажити кілька хвилин. Потім – моркву. Зменшити вогонь.
  5. Налити 150 мл гарячої води. Покласти лаврове листя, усі спеції (спочатку змішати), додати голівку часнику, перемішати. Додати перець та сіль. Накрити кришкою і залишити тушкуватися 10 хвилин. Потім тушкувати ще 10 хвилин без кришки. Періодично м'ясо слід помішувати.
  6. Добре промити рис. Висипати в каструлю, додати 470 мл води. Коли вода практично випарується, максимально зменшити вогонь та готувати 5 хвилин під закритою кришкою.
  7. Швидко відкрити кришку каструлі з рисом, перемішати та готувати під кришкою 5 хвилин. Вимкнути вогонь під рисом, накрити рушником.
  8. До м'яса насипати рис та перемішати.

Як відбувається приготування плову за 30 хвилин – дивіться нижче.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти