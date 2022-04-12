Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua

Без випікання

Смажимо до скоринки

Вечеря за 15 хвилин

Смак дитинства

Чим замінити вершки

Швидкий обід
СЬОГОДНІ Їжа

Лінивий лагман за 30 хвилин – використовуємо тушенину та звичайні макарони

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 17:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо готуватимете з м'ясом, то це трохи довше. Серед овочів є болгарський перець, морква та помідори. Останні можна замінити томатною пастою
Лагман на вечерю
Лагман на вечерю / Фото: Depositphotos

Дуже часто кажуть, що лагман, наголос на другий склад, – страва казахської кухні. І так, і ні. Складно сперечатися, коли йдеться, наприклад, про баурсаки – це традиційна випічка Казахстану.

А от лагман відомий за часів Шовкового шляху й в усіх країнах, якими він проходив.

Реклама

Лагман – це довгі борошняні вироби. Неважливо, як ви їх назвете – макарони, локшина чи паста. Зрозуміло, що роблять їх вручну.

Овочі бажано нарізати соломкою, цибуля – півкільцями. У рецепті від LudaEasyCook Позитивна Кухня використовуються звичайні макарони.

Лінивий лагман

Лінивий лагман
Лінивий лагман / Фото: LudaEasyCook Позитивная Кухня

Реклама

Інгредієнти:

  • тушенина або м'ясо – 500 г;
  • цибуля – 3 шт.;
  • морква;
  • помідори – 2 шт. або томатна паста 3-5 ст. л.;
  • болгарський перець;
  • часник – 2 зуб.;
  • порошок чилі – за смаком;
  • вермішель або макарони – за смаком;
  • хмелі-сунелі, паприка, коріандр, сушений часник, сушений базилік – по 1 ч. л.;
  • сіль, перець.

Неймовірно смачна казахська страва нон-палау теж стане чудовою вечерею. Про її рецепт дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. На розігрітій олії обсмажити нарізану цибулю, подрібнений часник разом з порошком чилі.
  2. Додати тушенину або нарізане м'ясо з морквою. Додати всі спеції, воду, якщо використовуєте м'ясо, та готувати на середньому вогні до готовності м'яса.
  3. Додати помідори або пасту, болгарський перець. Тушкувати 10 хвилин.
  4. Всипати макарони та тушкувати до готовності макаронів. Додати зелень.

Як приготувати лінивий лагман – дивіться у відео.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Секрети свіжості
Як зберігати цвітну капусту?
Дізнатися
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Контроль якості
Перевірити розпушувач тіста
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашні чіпси
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти