Лінивий лагман за 30 хвилин – використовуємо тушенину та звичайні макарони

Якщо готуватимете з м'ясом, то це трохи довше. Серед овочів є болгарський перець, морква та помідори. Останні можна замінити томатною пастою

Лагман на вечерю / Фото: Depositphotos

Дуже часто кажуть, що лагман, наголос на другий склад, – страва казахської кухні. І так, і ні. Складно сперечатися, коли йдеться, наприклад, про баурсаки – це традиційна випічка Казахстану.

А от лагман відомий за часів Шовкового шляху й в усіх країнах, якими він проходив.

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Лагман – це довгі борошняні вироби. Неважливо, як ви їх назвете – макарони, локшина чи паста. Зрозуміло, що роблять їх вручну.

Овочі бажано нарізати соломкою, цибуля – півкільцями. У рецепті від LudaEasyCook Позитивна Кухня використовуються звичайні макарони.

Лінивий лагман

Лінивий лагман / Фото: LudaEasyCook Позитивная Кухня

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Інгредієнти:

тушенина або м'ясо – 500 г;

цибуля – 3 шт.;

морква;

помідори – 2 шт. або томатна паста 3-5 ст. л.;

болгарський перець;

часник – 2 зуб.;

порошок чилі – за смаком;

вермішель або макарони – за смаком;

хмелі-сунелі, паприка, коріандр, сушений часник, сушений базилік – по 1 ч. л.;

сіль, перець.

Неймовірно смачна казахська страва нон-палау теж стане чудовою вечерею. Про її рецепт дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

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На розігрітій олії обсмажити нарізану цибулю, подрібнений часник разом з порошком чилі. Додати тушенину або нарізане м'ясо з морквою. Додати всі спеції, воду, якщо використовуєте м'ясо, та готувати на середньому вогні до готовності м'яса. Додати помідори або пасту, болгарський перець. Тушкувати 10 хвилин. Всипати макарони та тушкувати до готовності макаронів. Додати зелень.

Як приготувати лінивий лагман – дивіться у відео.