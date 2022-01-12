Вареники на старый Новый год – как приготовить их со свекольной начинкой

Удачные вареники на старый Новый год подразумевают эластичное тесто и в первую очередь хорошо приготовленную начинку.
В основном мы берем для этого картофель, капусту, грибы, мясо. А вот свеклу, как это неудивительно, используют итальянцы и называют такие "вареники" casunzei ampezzati.
Вареники со свекольной начинкой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/
Фудблогер vinegretteblog советует добавить хлебные крошки, если начинка получится слишком влажной.
Вареники со свекольной начинкой
Ингредиенты:
- 250 г муки из мягких сортов пшеницы;
- 50 г манки;
- 3 яйца;
- 600 г свеклы;
- 200 г картофеля;
- 40 г пармезана;
- 1 яйцо;
- сливочное масло, мак;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Из муки, манки, яиц замесить тесто. По необходимости добавить воду. Накрыть пленкой, оставить на 30 минут.
- Свеклу отварить, картофель отварить в подсоленной воду в мундире. Почистить и натереть на мелкой терке. Соединить.
- Добавить тертый пармезан, немного тертого масла, яйцо, соль и перемешать.
- Сформировать вареники и отварить до готовности в подсоленной воде.
- Перед подачей украсить маком.