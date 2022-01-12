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Вареники на старый Новый год – как приготовить их со свекольной начинкой

Ирина Маслова
12 января, 13:00
В начинку, кроме свеклы непосредственно, нужны картофель и немного пармезана. Все-таки так готовят аналог наших вареников в Италии. Обязательно перед подачей их нужно украсить маком

Удачные вареники на старый Новый год подразумевают эластичное тесто и в первую очередь хорошо приготовленную начинку.

В основном мы берем для этого картофель, капусту, грибы, мясо. А вот свеклу, как это неудивительно, используют итальянцы и называют такие "вареники" casunzei ampezzati.

Вареники со свекольной начинкой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Фудблогер vinegretteblog советует добавить хлебные крошки, если начинка получится слишком влажной.

Вареники со свекольной начинкой

Ингредиенты:

  • 250 г муки из мягких сортов пшеницы;
  • 50 г манки;
  • 3 яйца;
  • 600 г свеклы;
  • 200 г картофеля;
  • 40 г пармезана;
  • 1 яйцо;
  • сливочное масло, мак;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Из муки, манки, яиц замесить тесто. По необходимости добавить воду. Накрыть пленкой, оставить на 30 минут.
  2. Свеклу отварить, картофель отварить в подсоленной воду в мундире. Почистить и натереть на мелкой терке. Соединить.
  3. Добавить тертый пармезан, немного тертого масла, яйцо, соль и перемешать.
  4. Сформировать вареники и отварить до готовности в подсоленной воде.
  5. Перед подачей украсить маком.