Вареники на старый Новый год – как приготовить их со свекольной начинкой

Удачные вареники на старый Новый год подразумевают эластичное тесто и в первую очередь хорошо приготовленную начинку.

В основном мы берем для этого картофель, капусту, грибы, мясо. А вот свеклу, как это неудивительно, используют итальянцы и называют такие "вареники" casunzei ampezzati.

Вареники со свекольной начинкой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Фудблогер vinegretteblog советует добавить хлебные крошки, если начинка получится слишком влажной.

Вареники со свекольной начинкой

Ингредиенты:

250 г муки из мягких сортов пшеницы;

50 г манки;

3 яйца;

600 г свеклы;

200 г картофеля;

40 г пармезана;

1 яйцо;

сливочное масло, мак;

соль, перец.

Как приготовить:

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