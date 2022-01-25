Вкусный рассольник – просто: советы и рекомендации опытных кулинаров и хозяек

Любое первое блюдо начинается с правильного бульона. От него много чего зависит. Наваристого и ароматного рассольника это тоже касается.
Например, Евгений Клопотенко рекомендует вначале обжарить мясо перед варкой. А овощи запечь в фольге, если хотите готовить рассольник на овощном бульоне.
Как приготовить идеально вкусный рассольник / Фото: Depositphotos
Собрали рекомендации авторитетных представителей кулинарного мира и опытных хозяек в одном материале.
Они обязательно помогут довести ваш рассольник до совершенства.
Как приготовить действительно вкусный рассольник
Огурцы
Это главный продукт, который отличает рассольник от других супов. И понятно, что от них зависит конечный результат.
Неважно, какие они будут – из бочки или банки, важно, чтобы они были плотными и хрустели.
Обязательно попробуйте их перед использованием, они не должны быть с очень резким вкусом.
Еще можно обдать уже нарезанные огурцы кипятком – они лучше сохранят форму во время приготовления.
Здесь собраны еще 20 лайфхаков, как правильно сварить вкусный суп.
Огуречный рассол
Многие хозяйки настойчиво рекомендуют использовать и его. Причем в пропорции 1:4, то есть четвертая часть бульона – именно рассол.
Здесь важно не переборщить и добавлять его постепенно, каждый раз пробуя будущий рассольник на вкус. По два-три столовые ложки – это норма.
Еще один совет: слегка прокипятить рассол перед добавлением к бульону. Так можно слегка "убить" его острый вкус.
Крупа
Классический рецепт предусматривает перловку. Именно она дает текстуру и густоту вкуса. Сегодня многие советуют попробовать рассольник с овсяными хлопьями, пшеном, рисом и даже гречкой. В этом вопросе полагайтесь на свой вкус.
Перловку стоит варить отдельно, а только потом добавлять к бульону. Иначе есть риск, что рассольник будет синеватого оттенка.
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Дополнительные ингредиенты
Рекомендуют не боятся использовать корнеплоды с их удивительной способностью забрать лишнюю соль, если рассольник пересолен.
Это репа, сельдерей и корень петрушки.
Отдых
Рассольник из тех супов, которые становятся лучше на следующий день. Так что обязательно дайте ему отдохнуть минимум 20 минут перед тем, как разливать по тарелкам.