Вкусный рассольник – просто: советы и рекомендации опытных кулинаров и хозяек

Любое первое блюдо начинается с правильного бульона. От него много чего зависит. Наваристого и ароматного рассольника это тоже касается.

Например, Евгений Клопотенко рекомендует вначале обжарить мясо перед варкой. А овощи запечь в фольге, если хотите готовить рассольник на овощном бульоне.

Как приготовить идеально вкусный рассольник / Фото: Depositphotos

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Собрали рекомендации авторитетных представителей кулинарного мира и опытных хозяек в одном материале.

Они обязательно помогут довести ваш рассольник до совершенства.

Как приготовить действительно вкусный рассольник

Перед тем, как добавить огурцы в суп, их нужно обдать кипятком / Фото: Depositphotos

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Огурцы

Это главный продукт, который отличает рассольник от других супов. И понятно, что от них зависит конечный результат.

Неважно, какие они будут – из бочки или банки, важно, чтобы они были плотными и хрустели.

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Обязательно попробуйте их перед использованием, они не должны быть с очень резким вкусом.

Еще можно обдать уже нарезанные огурцы кипятком – они лучше сохранят форму во время приготовления.

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Огуречный рассол

Многие хозяйки настойчиво рекомендуют использовать и его. Причем в пропорции 1:4, то есть четвертая часть бульона – именно рассол.

Здесь важно не переборщить и добавлять его постепенно, каждый раз пробуя будущий рассольник на вкус. По два-три столовые ложки – это норма.

Еще один совет: слегка прокипятить рассол перед добавлением к бульону. Так можно слегка "убить" его острый вкус.

Крупа

Классический рецепт предусматривает перловку. Именно она дает текстуру и густоту вкуса. Сегодня многие советуют попробовать рассольник с овсяными хлопьями, пшеном, рисом и даже гречкой. В этом вопросе полагайтесь на свой вкус.

Перловку стоит варить отдельно, а только потом добавлять к бульону. Иначе есть риск, что рассольник будет синеватого оттенка.

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Дополнительные ингредиенты

Рекомендуют не боятся использовать корнеплоды с их удивительной способностью забрать лишнюю соль, если рассольник пересолен.

Это репа, сельдерей и корень петрушки.

Отдых

Рассольник из тех супов, которые становятся лучше на следующий день. Так что обязательно дайте ему отдохнуть минимум 20 минут перед тем, как разливать по тарелкам.