20 лайфхаков, чтобы готовить максимально вкусные супы

Суп – это важная часть рациона человека любого возраста и предпочтений в гастрономии. Особенно хочется супа, когда на улице холодно. Казалось бы, что сложного в их приготовлении, если речь не идет о крем-супах, на них нужно больше времени. Оказывается, в этом деле есть свои правила и подсказки, как приготовить идеальный суп.
Специи и другие ингредиенты для улучшения вкуса
- Немного сливочного масла в конце придаст супу особенный аромат.
- Соль. Рыбный и грибной суп солить в начале, мясной – когда сварятся овощи.
- Не стоит оставлять в супах лавровый лист, он придаст излишнюю горечь. После готовки его нужно убрать.
- Попробуйте добавить в готовый суп несколько зубиков измельченного чеснока, суп будет вкуснее.
Как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи
Бульон
- Если используете кости для бульона, то их нужно слегка обжарить.
- Мясной бульон (свиной, с говядиной) не будет мутным, если во время варки положить в него чистую яичную скорлупу. Потом бульон нужно будет процедить.
- Бульон утратит свой вкус и даже аромат, если не убрать его с горячей плиты.
- Если нужно добавить воды в бульон, то лучше долить кипяченой. Холодная ухудшит его вкус.
- Если пена в бульоне опустилась на дно, добавьте немного кипяченой воды комнатной температуры.
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Приготовление
- Овощи для молочных супов нужно обжаривать только на сливочном масле.
- Рыбный суп нужно варить на среднем огне. При бурном кипении он станет мутным, никакой лук не спасет.
- Крем-суп станет гуще, если добавить в него крошки сухого белого хлеба, замоченные в 5 ст. л. бульона.
- Для крем-супа лучше брать два или три ингредиента. Больше составляющих – неопределенный вкус блюда.
- Картофель в рассольник лучше класть после огурцов. Иначе он будет твердым или будет долго вариться.
- Не накрывайте крышкой щавелевый суп, чтобы зелень не утратила свой цвет.
- Перловку для супа нужно сварить практически до готовности, а только потом добавлять в блюдо.
- Чтобы лук в супе был максимально золотистым, добавьте несколько щепоток сахара во время обжаривания.
- Суп с домашней лапшой не помутнеет, если предварительно подержать лапшу в горячей воде, дать стечь и добавить к супу. Тоже самое касается риса для рисовых супов.
- Грибной отвар сделает вкуснее суп с бобовыми. Достаточно 1-2 стакана на 2 литра супа.
- При варке каждый добавленный ингредиент должен прокипеть.
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