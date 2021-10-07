20 лайфхаков, чтобы готовить максимально вкусные супы

Обязательно добавьте немного сливочного масла в конце приготовления. Кости для бульона лучше слегка обжарить. Рыбный суп не потемнеет, если варить его на медленном огне

Лайфхаки для вкусного супа / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Суп – это важная часть рациона человека любого возраста и предпочтений в гастрономии. Особенно хочется супа, когда на улице холодно. Казалось бы, что сложного в их приготовлении, если речь не идет о крем-супах, на них нужно больше времени. Оказывается, в этом деле есть свои правила и подсказки, как приготовить идеальный суп.

Специи и другие ингредиенты для улучшения вкуса

Немного чеснока в конце приготовления улучшит вкус супа / Фото: instagram.com/pp_rodionova/

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Немного сливочного масла в конце придаст супу особенный аромат. Соль. Рыбный и грибной суп солить в начале, мясной – когда сварятся овощи. Не стоит оставлять в супах лавровый лист, он придаст излишнюю горечь. После готовки его нужно убрать. Попробуйте добавить в готовый суп несколько зубиков измельченного чеснока, суп будет вкуснее.

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Бульон

Рыбный бульон нужно варить на медленном огне / Фото: Depositphotos

Если используете кости для бульона, то их нужно слегка обжарить. Мясной бульон (свиной, с говядиной) не будет мутным, если во время варки положить в него чистую яичную скорлупу. Потом бульон нужно будет процедить. Бульон утратит свой вкус и даже аромат, если не убрать его с горячей плиты. Если нужно добавить воды в бульон, то лучше долить кипяченой. Холодная ухудшит его вкус. Если пена в бульоне опустилась на дно, добавьте немного кипяченой воды комнатной температуры.

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Приготовление

Суп со щавелем варите с открытой крышкой, чтобы зелень не потемнела / Фото: PxHere

Овощи для молочных супов нужно обжаривать только на сливочном масле. Рыбный суп нужно варить на среднем огне. При бурном кипении он станет мутным, никакой лук не спасет. Крем-суп станет гуще, если добавить в него крошки сухого белого хлеба, замоченные в 5 ст. л. бульона. Для крем-супа лучше брать два или три ингредиента. Больше составляющих – неопределенный вкус блюда. Картофель в рассольник лучше класть после огурцов. Иначе он будет твердым или будет долго вариться. Не накрывайте крышкой щавелевый суп, чтобы зелень не утратила свой цвет. Перловку для супа нужно сварить практически до готовности, а только потом добавлять в блюдо. Чтобы лук в супе был максимально золотистым, добавьте несколько щепоток сахара во время обжаривания. Суп с домашней лапшой не помутнеет, если предварительно подержать лапшу в горячей воде, дать стечь и добавить к супу. Тоже самое касается риса для рисовых супов. Грибной отвар сделает вкуснее суп с бобовыми. Достаточно 1-2 стакана на 2 литра супа. При варке каждый добавленный ингредиент должен прокипеть.

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