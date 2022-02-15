Сытнее и вкуснее каши – взбейте гречку с яйцами и обжарьте в панировочных сухарях

Это тот случай, когда хочется преобразить любимую гречневую кашу во что-то вкусное, сытное. Кстати, в Италии гречку тоже едят, готовят с грибами и называют гречотто.
В нашем случае гречка отварится, соединится с яйцами и пассерованными овощами и обжарится, как котлеты.
Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos
Автор рецепта Panna Lesia предлагает подавать гречаники со сметанно-чесночным соусом.
Гречаники с соусом
Гречаники с соусом / Фото: instagram.com/smaczny_warszawa_pl/
Ингредиенты:
- гречка – 1 стакан;
- вода – 500 мл;
- яйца – 2 шт.;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- соль, перец – по вкусу;
- панировочные сухари.
Для соуса:
- сметана – 5 ст. л.;
- чеснок – 1 зуб.;
- укроп, соль.
Гречку можно использовать в омлетах и даже добавлять в гречневую кашу яблоки. Как это сделать – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Крупу хорошо промыть. Залить двумя стаканами воды. Отварить до готовности.
- Морковь натереть на мелкой терке. Лук нарезать мелко.
- На разогретом масле обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, обжаривать до мягкости. Добавить молотый перец. Перемешать. Убрать с огня.
- Гречке дать немного остыть, добавить к каше два яйца. Перебить блендером или помять картофелемялкой. Получится консистенция фарша.
- К каше добавить лук и морковь. Затем – чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешать.
- Из фарша смоченными в воде руками сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить на растительном масле по 5-6 минут с каждой стороны.
- Для соуса сметану соединить с измельченным чесноком, солью и укропом. Перемешать. Подавать гречаники с соусом.
Здесь увидите весь процесс приготовления этого блюда.