Яичница-болтунья от Гордона Рамзи, которая обеспечит вкусное утро

По воздушности и сочности эта болтунья может посоревноваться с жареными яйцами, похожими на облако, – Орсини. Подавать яичницу на тосте из хорошего серого хлеба и по желанию со слегка обжаренными на растительном масле помидорами.

Как советует сам Гордон Рамзи, болтунью нужно постоянно помешивать и устраивать для нее перепады температуры, то есть периодически ставить на огонь и убирать, на всех этапах приготовления.

Яичница болтунья по рецепту Гордона Рамзи / Фото: Коллаж: Сегодня

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Яичница-болтунья от Гордона Рамзи

Ингредиенты:

6 холодных яиц;

15 г сливочного масла;

1 ч. л. крем-фреш или сливочный сыр;

соль, перец

зеленый лук.

Как приготовить: