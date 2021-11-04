Яичница-болтунья от Гордона Рамзи, которая обеспечит вкусное утро

По воздушности и сочности эта болтунья может посоревноваться с жареными яйцами, похожими на облако, – Орсини. Подавать яичницу на тосте из хорошего серого хлеба и по желанию со слегка обжаренными на растительном масле помидорами.
Как советует сам Гордон Рамзи, болтунью нужно постоянно помешивать и устраивать для нее перепады температуры, то есть периодически ставить на огонь и убирать, на всех этапах приготовления.
Яичница болтунья по рецепту Гордона Рамзи / Фото: Коллаж: Сегодня
Яичница-болтунья от Гордона Рамзи
Ингредиенты:
- 6 холодных яиц;
- 15 г сливочного масла;
- 1 ч. л. крем-фреш или сливочный сыр;
- соль, перец
- зеленый лук.
Как приготовить:
- Яйца разбить в сотейник, масло мелко нарезать и добавить к яйцам.
- Постоянно помешивая на сильном огне, подержать 30 секунд, затем на десять секунд убрать с огня, продолжая помешивать, и снова вернуть на огонь. Повторять в течение трех минут.
- На последней минуте посолить и поперчить, добавить крем-фреш и перемешать.
- Подавать на поджаренном сером хлебе и посыпать зеленым луком.