Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі, яка забезпечить смачний ранок

За легкістю і соковитістю ця бовтанка може позмагатися зі смаженими яйцями, схожими на хмару, – орсіні. Подавати цю яєчню на тості з хорошого сірого хліба і за бажанням з обсмаженими на олії помідорами.
Як радить сам Гордон Рамзі, бовтанку треба постійно помішувати і влаштовувати для неї перепади температури, тобто періодично ставити на вогонь і прибирати, на всіх етапах приготування.
Яєчня бовтанка за рецептом Гордона Рамзі / Фото: Колаж: Сьогодні
Яєчня-бовтанка від Гордона Рамзі
Інгредієнти:
- 6 холодних яєць;
- 15 г вершкового масла;
- 1 ч. л. крем-фреш або вершковий сир;
- сіль, перець
- зелена цибуля.
Як приготувати:
- Яйця розбити в сотейник, масло дрібно нарізати і додати до яєць.
- Постійно помішуючи на сильному вогні, потримати 30 секунд, потім на десять секунд прибрати з вогню, продовжуючи помішувати, і знову повернути на вогонь. Повторювати впродовж трьох хвилин.
- Останньої хвилини посолити і поперчити, додати крем-фреш і перемішати.
- Подавати на смаженому сірому хлібі та посипати зеленою цибулею.