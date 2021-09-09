Яичница менемен из Турции и ленивые финские блины – рецепты быстрого завтрака со всего мира

Менемен в Турции – не что иное, как "король завтраков". Прежде всего завтраков для мужчин. По сути, это яичница с луком, помидорами и перцем. Очень сильно напоминает израильскую шакшуку. Но добавить в менемен можно мясо или грибы. Для сытности. Традиционно менемен съедается с помощью слегка поджаренного хлеба вместо вилки. Ну а в Финляндии существуют свои собственные блины. Паннукакку, или в переводе – торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных ингредиентов, но есть особенность – блины не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Это очень удобно, если времени для завтрака у вас немного.
Яичница менемен
Яичница менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/
Ингредиенты
- 3 яйца;
- 1 луковица;
- 3 помидора;
- 3 сладких зеленых перца;
- 50 г сливочного масла;
- петрушка;
- соль, душистый перец;
- острый черный перец;
- паприка.
Способ приготовления
- Мелко нарезать все овощи.
- Растопить сливочное масло и карамелизовать лук.
- Добавить измельченный зеленый перец, немного обжарить. Затем всыпать помидоры и хорошо их протушить, чтобы томатный сок загустел.
- В конце добавить специи и яйца, перемешать. Готовить под крышкой еще две минуты.
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Финские блины
Ингредиенты
- 1 л молока;
- 4 шт. яйца;
- 100 г сахара;
- 1,5 ч. л. соли;
- 400 г муки;
- 50 г сливочного масла.
Способ приготовления
- Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая.
- В готовое тесто добавить растопленное масло.
- Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов.
- Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом.
- Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут.
- Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.
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