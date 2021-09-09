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Яичница менемен из Турции и ленивые финские блины – рецепты быстрого завтрака со всего мира

Ирина Маслова
9 сентября, 07:01
Менемен можно смело сравнивать с израильской шакшукой, но для последней яйца не взбиваются. Для менемена их нужно хорошо перемешать. А вот финские блины пекутся в духовке, оттого они и ленивые

Менемен в Турции – не что иное, как "король завтраков". Прежде всего завтраков для мужчин. По сути, это яичница с луком, помидорами и перцем. Очень сильно напоминает израильскую шакшуку. Но добавить в менемен можно мясо или грибы. Для сытности. Традиционно менемен съедается с помощью слегка поджаренного хлеба вместо вилки. Ну а в Финляндии существуют свои собственные блины. Паннукакку, или в переводе – торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных ингредиентов, но есть особенность – блины не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Это очень удобно, если времени для завтрака у вас немного.

Яичница менемен

Турецкая яичница менемен / Фото: Depositphotos

Яичница менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

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Ингредиенты

  • 3 яйца;
  • 1 луковица;
  • 3 помидора;
  • 3 сладких зеленых перца;
  • 50 г сливочного масла;
  • петрушка;
  • соль, душистый перец;
  • острый черный перец;
  • паприка.

Способ приготовления

  1. Мелко нарезать все овощи.
  2. Растопить сливочное масло и карамелизовать лук.
  3. Добавить измельченный зеленый перец, немного обжарить. Затем всыпать помидоры и хорошо их протушить, чтобы томатный сок загустел.
  4. В конце добавить специи и яйца, перемешать. Готовить под крышкой еще две минуты.

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Финские блины

Финские ленивые блины / Фото: instagram.com/ubelu/

Ингредиенты

  • 1 л молока;
  • 4 шт. яйца;
  • 100 г сахара;
  • 1,5 ч. л. соли;
  • 400 г муки;
  • 50 г сливочного масла.

Способ приготовления

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  1. Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая.
  2. В готовое тесто добавить растопленное масло.
  3. Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов.
  4. Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом.
  5. Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут.
  6. Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.

И еще один интересный рецепт блинов окономияки, на этот раз из Японии, узнаете из этого материала.