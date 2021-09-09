Яичница менемен из Турции и ленивые финские блины – рецепты быстрого завтрака со всего мира

Менемен в Турции – не что иное, как "король завтраков". Прежде всего завтраков для мужчин. По сути, это яичница с луком, помидорами и перцем. Очень сильно напоминает израильскую шакшуку. Но добавить в менемен можно мясо или грибы. Для сытности. Традиционно менемен съедается с помощью слегка поджаренного хлеба вместо вилки. Ну а в Финляндии существуют свои собственные блины. Паннукакку, или в переводе – торт на сковороде. Готовятся паннукакку из традиционных ингредиентов, но есть особенность – блины не жарятся на сковороде, а запекаются в духовке. Это очень удобно, если времени для завтрака у вас немного.

Яичница менемен

Турецкая яичница менемен / Фото: Depositphotos

Яичница менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

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Ингредиенты

3 яйца;

1 луковица;

3 помидора;

3 сладких зеленых перца;

50 г сливочного масла;

петрушка;

соль, душистый перец;

острый черный перец;

паприка.

Способ приготовления

Мелко нарезать все овощи. Растопить сливочное масло и карамелизовать лук. Добавить измельченный зеленый перец, немного обжарить. Затем всыпать помидоры и хорошо их протушить, чтобы томатный сок загустел. В конце добавить специи и яйца, перемешать. Готовить под крышкой еще две минуты.

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Финские блины

Финские ленивые блины / Фото: instagram.com/ubelu/

Ингредиенты

1 л молока;

4 шт. яйца;

100 г сахара;

1,5 ч. л. соли;

400 г муки;

50 г сливочного масла.

Способ приготовления

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Взбить слегка яйца с сахаром, добавить соль и молоко. Всыпать муку маленькими порциями, перемешивая. В готовое тесто добавить растопленное масло. Оставить тесто настояться, пока духовка нагревается до 225 градусов. Подготовить противень с высокими краями, выстелить пергамент, смазать маслом. Как только духовка нагреется, перелить тесто на противень и запекать 25 минут. Подавать с джемом, шоколадом, мороженым.

И еще один интересный рецепт блинов окономияки, на этот раз из Японии, узнаете из этого материала.