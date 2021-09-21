Яичница фламенко, салат с помидорами и шампиньонами и тыквенный манник – 3 идеи для завтрака

Этот набор для завтрака должен понравится всем, кто любит есть по утрам сытно. То есть чтобы было что-то на горячее, салат из овощей и десерт. Последний, кстати, тыквенный манник, можно взять с собой на работу. Яичница фламенко – это испанское изобретение. В классическом рецепте есть чоризо, но ее вполне достойно заменит ветчина или колбаса. Помидоры лучше брать свежие, но можно и консервированные в собственном соку. Для манника нужен будет кефир.
Яичница фламенко
Яичница фламенко / Фото: instagram.com/thetaylortable/
Рецепты для завтрака / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- Картофель – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 4 зуб.
- Болгарский перец, перец чили – по половине
- Помидоры – 2-3 шт.
- Ветчина или чоризо – 5-6 ломтиков
- Яйца – 2 шт.
- Горсть зеленого горошка
- Копченая паприка – 1/2 ч. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Раздавить ножом 2 зубчика чеснока и обжарить в оливковом масле. Затем убрать чеснок.
- В этом масле подрумянить чоризо или ветчину, достать и отложить на тарелку.
- Картофель нарезать кубиками и обжарить до золотистой корочки, отложить к ветчине.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный кубиками перец и чили, нарезанный кольцами. Довести до вкуса солью и перцем.
- Добавить картофель и чеснок, тушить 5 минут. Затем добавить нарезанные помидоры, готовить 5-7 минут.
- Взбить яйца, посолить, поперчить и залить этой смесью овощи.
- Запекать 7-10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.
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Салат с помидорами и свежими шампиньонами
Овощные салаты должны быть простыми / Фото: instagram.com/recepti.vip/
Ингредиенты:
- Шампиньоны свежие – 5 шт.
- Помидоры – 1 шт.
- Лук красный – половина
- Кедровые орехи – горсть
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Шампиньоны хорошо промыть, высушить салфеткой и нарезать пластинами. Посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона по вкусу. Оставить на 5 минут.
- Нарезать лук и добавить к грибам. Нарезать помидоры и добавить к грибам и луку.
- Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.
- Кедровые орехи слегка подсушить на сухой сковороде, украсить салат.
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Тыквенный манник
Манник с тыквой / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- Тыква – 2 ст.
- Кефир – 250 мл
- Сахар – 0,5 ст. в пирог, 0,5 ст. для сиропа
- Крупа манная – 1,5 ст.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Лимон – 1 шт.
- Кокосовая стружка
Способ приготовления:
- Натереть тыкву на мелкой терке, понадобится два стакана. Разогреть духовку до 180 градусов.
- Соединить тыкву, сахар, манку, разрыхлитель, кефир и лимонную цедру (по вкусу). Хорoшо перемешать и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
- Для сиропа смешать воду и сахар, добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3 минуты.
- Как только пирог будет готов, пропитать его сиропом и украсить кокосовой стружкой.
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