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Яичница фламенко, салат с помидорами и шампиньонами и тыквенный манник – 3 идеи для завтрака

Ирина Маслова
21 сентября, 07:01
Уже от одной только яичницы вы будете сыты, в ее составе есть картофель и ветчина. Для салата нужны свежие шампиньоны и немного кедровых орехов, а манник с тыквой откроет сезон выпечки с этим овощем

Этот набор для завтрака должен понравится всем, кто любит есть по утрам сытно. То есть чтобы было что-то на горячее, салат из овощей и десерт. Последний, кстати, тыквенный манник, можно взять с собой на работу. Яичница фламенко – это испанское изобретение. В классическом рецепте есть чоризо, но ее вполне достойно заменит ветчина или колбаса. Помидоры лучше брать свежие, но можно и консервированные в собственном соку. Для манника нужен будет кефир.

Яичница фламенко

Яичница фламенко / Фото: instagram.com/thetaylortable/

Рецепты для завтрака / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

  • Картофель – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Болгарский перец, перец чили – по половине
  • Помидоры – 2-3 шт.
  • Ветчина или чоризо – 5-6 ломтиков
  • Яйца – 2 шт.
  • Горсть зеленого горошка
  • Копченая паприка – 1/2 ч. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Раздавить ножом 2 зубчика чеснока и обжарить в оливковом масле. Затем убрать чеснок.
  2. В этом масле подрумянить чоризо или ветчину, достать и отложить на тарелку.
  3. Картофель нарезать кубиками и обжарить до золотистой корочки, отложить к ветчине.
  4. Лук нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный кубиками перец и чили, нарезанный кольцами. Довести до вкуса солью и перцем.
  5. Добавить картофель и чеснок, тушить 5 минут. Затем добавить нарезанные помидоры, готовить 5-7 минут.
  6. Взбить яйца, посолить, поперчить и залить этой смесью овощи.
  7. Запекать 7-10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

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Салат с помидорами и свежими шампиньонами

Овощные салаты должны быть простыми / Фото: instagram.com/recepti.vip/

Ингредиенты:

  • Шампиньоны свежие – 5 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук красный – половина
  • Кедровые орехи – горсть
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Сок лимона – 1 ст. л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

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  1. Шампиньоны хорошо промыть, высушить салфеткой и нарезать пластинами. Посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона по вкусу. Оставить на 5 минут.
  2. Нарезать лук и добавить к грибам. Нарезать помидоры и добавить к грибам и луку.
  3. Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать.
  4. Кедровые орехи слегка подсушить на сухой сковороде, украсить салат.

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Тыквенный манник

Манник с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыква – 2 ст.
  • Кефир – 250 мл
  • Сахар – 0,5 ст. в пирог, 0,5 ст. для сиропа
  • Крупа манная – 1,5 ст.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Кокосовая стружка

Способ приготовления:

  1. Натереть тыкву на мелкой терке, понадобится два стакана. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Соединить тыкву, сахар, манку, разрыхлитель, кефир и лимонную цедру (по вкусу). Хорoшо перемешать и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
  3. Для сиропа смешать воду и сахар, добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3 минуты.
  4. Как только пирог будет готов, пропитать его сиропом и украсить кокосовой стружкой.

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