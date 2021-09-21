Яичница фламенко, салат с помидорами и шампиньонами и тыквенный манник – 3 идеи для завтрака

Этот набор для завтрака должен понравится всем, кто любит есть по утрам сытно. То есть чтобы было что-то на горячее, салат из овощей и десерт. Последний, кстати, тыквенный манник, можно взять с собой на работу. Яичница фламенко – это испанское изобретение. В классическом рецепте есть чоризо, но ее вполне достойно заменит ветчина или колбаса. Помидоры лучше брать свежие, но можно и консервированные в собственном соку. Для манника нужен будет кефир.

Яичница фламенко

Яичница фламенко / Фото: instagram.com/thetaylortable/

Рецепты для завтрака / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Болгарский перец, перец чили – по половине

Помидоры – 2-3 шт.

Ветчина или чоризо – 5-6 ломтиков

Яйца – 2 шт.

Горсть зеленого горошка

Копченая паприка – 1/2 ч. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Раздавить ножом 2 зубчика чеснока и обжарить в оливковом масле. Затем убрать чеснок. В этом масле подрумянить чоризо или ветчину, достать и отложить на тарелку. Картофель нарезать кубиками и обжарить до золотистой корочки, отложить к ветчине. Лук нарезать полукольцами и обжарить до прозрачности. Добавить нарезанный кубиками перец и чили, нарезанный кольцами. Довести до вкуса солью и перцем. Добавить картофель и чеснок, тушить 5 минут. Затем добавить нарезанные помидоры, готовить 5-7 минут. Взбить яйца, посолить, поперчить и залить этой смесью овощи. Запекать 7-10 минут в духовке, разогретой до 180 градусов.

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Салат с помидорами и свежими шампиньонами

Овощные салаты должны быть простыми / Фото: instagram.com/recepti.vip/

Ингредиенты:

Шампиньоны свежие – 5 шт.

Помидоры – 1 шт.

Лук красный – половина

Кедровые орехи – горсть

Оливковое масло – 3 ст. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Соль, перец

Способ приготовления:

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Шампиньоны хорошо промыть, высушить салфеткой и нарезать пластинами. Посолить, поперчить и сбрызнуть соком лимона по вкусу. Оставить на 5 минут. Нарезать лук и добавить к грибам. Нарезать помидоры и добавить к грибам и луку. Заправить оливковым маслом и аккуратно перемешать. Кедровые орехи слегка подсушить на сухой сковороде, украсить салат.

Тыквенный манник

Манник с тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Тыква – 2 ст.

Кефир – 250 мл

Сахар – 0,5 ст. в пирог, 0,5 ст. для сиропа

Крупа манная – 1,5 ст.

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Лимон – 1 шт.

Кокосовая стружка

Способ приготовления:

Натереть тыкву на мелкой терке, понадобится два стакана. Разогреть духовку до 180 градусов. Соединить тыкву, сахар, манку, разрыхлитель, кефир и лимонную цедру (по вкусу). Хорoшо перемешать и выложить в форму, смазанную растительным маслом. Для сиропа смешать воду и сахар, добавить лимонный сок, довести до кипения и варить 3 минуты. Как только пирог будет готов, пропитать его сиропом и украсить кокосовой стружкой.

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