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Яичница в беконе, запеченные яблоки с творогом и карамельный чай – идеи для уютного завтрака

Ирина Маслова
8 сентября, 07:01
Начните приготовление этого завтрака с запеченных с творогом яблок, а для яичницы в беконе возьмите формочки, по желанию смазав их сливочным маслом. Карамельный вкус чая получите, если немного поджарите сахар

Сначала можно подумать, что такой завтрак достаточно затратный по времени. Но нет, он как раз для тех, кто любит быстро приготовить его и съесть. Начните с запеченных с творогом яблок, не забудьте добавить немного изюма и украсить корицей. А пока они будут томиться в духовке, займитесь яичницей в беконе. Ее можно приготовить в микроволновке. Чай лучше заваривать в конце, он должен быть очень теплым и согревать.

Яичница в беконе

Яичница в беконе / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/

Яйца в беконе, запеченные в духовке / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/

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Ингредиенты

  • 200 г бекона;
  • 100 г сыра;
  • 5 яиц;
  • 3 веточки укропа;
  • соль, перец.

Способ приготовления

  1. Бекон разрезать пополам, сыр натереть на крупной тёрке, укроп измельчить.
  2. Смешать яйца, сыр и зелень, посолить, поперчить по вкусу.
  3. Формочки для запекания застелить беконом крест на крест.
  4. Влить яичную массу, запекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
  5. Украсить зеленью.

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Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 крупных яблока;
  • 200 г творога;
  • 1 ст. л. меда или сахара;
  • горсть изюма;
  • щепотка молотой корицы или ванилина;
  • лимонный сок.

Способ приготовления

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  1. Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите.
  2. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу.
  3. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки.
  4. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти.
  5. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок.
  6. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 градусов.

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Карамельный чай

Карамельный чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/

Ингредиенты

  • 2 ст. л сахара;
  • 1 ст. л. черного чая;
  • 300 мл воды;
  • 150 мл молока.

Способ приготовления

  1. В кастрюле с толстым дном соединить сахар и чай. Нагревать, пока сахар не расплавится и не станет золотистым.
  2. Влить кипяток и при этом перемешивать. Добавить молоко, довести карамельный чай до кипения и процедить.

И еще один вариант для болгарского завтрака найдете здесь. Это омлет миш-маш, салат "Шопский" и кофе, сваренный на молоке.