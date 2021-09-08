Яичница в беконе, запеченные яблоки с творогом и карамельный чай – идеи для уютного завтрака

Сначала можно подумать, что такой завтрак достаточно затратный по времени. Но нет, он как раз для тех, кто любит быстро приготовить его и съесть. Начните с запеченных с творогом яблок, не забудьте добавить немного изюма и украсить корицей. А пока они будут томиться в духовке, займитесь яичницей в беконе. Ее можно приготовить в микроволновке. Чай лучше заваривать в конце, он должен быть очень теплым и согревать.

Яичница в беконе

Яичница в беконе / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/

Яйца в беконе, запеченные в духовке / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/

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Ингредиенты

200 г бекона;

100 г сыра;

5 яиц;

3 веточки укропа;

соль, перец.

Способ приготовления

Бекон разрезать пополам, сыр натереть на крупной тёрке, укроп измельчить. Смешать яйца, сыр и зелень, посолить, поперчить по вкусу. Формочки для запекания застелить беконом крест на крест. Влить яичную массу, запекать в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут. Украсить зеленью.

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Запеченные яблоки с творогом и изюмом

Печеные яблоки в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

4 крупных яблока;

200 г творога;

1 ст. л. меда или сахара;

горсть изюма;

щепотка молотой корицы или ванилина;

лимонный сок.

Способ приготовления

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Изюм замочите в теплой воде, промойте и обсушите. Перемешайте в миске творог, мед, изюм и корицу. У яблок срежьте нижнюю часть, чтобы их было удобнее поставить вертикально. Аккуратно срежьте верхушки. Сбрызните яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Вырежьте сердцевину и часть мякоти. Поставьте яблоки в жаропрочную форму. Начините их творогом. Начинка должна немного возвышаться над краями яблок. Запекайте в духовом шкафу 20-30 минут при температуре около 180-200 градусов.

Карамельный чай

Карамельный чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/

Ингредиенты

2 ст. л сахара;

1 ст. л. черного чая;

300 мл воды;

150 мл молока.

Способ приготовления

В кастрюле с толстым дном соединить сахар и чай. Нагревать, пока сахар не расплавится и не станет золотистым. Влить кипяток и при этом перемешивать. Добавить молоко, довести карамельный чай до кипения и процедить.

И еще один вариант для болгарского завтрака найдете здесь. Это омлет миш-маш, салат "Шопский" и кофе, сваренный на молоке.