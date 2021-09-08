Яєчня в беконі, запечені яблука із сиром і карамельний чай – ідеї для затишного сніданку

Спочатку можна подумати, що такий сніданок досить витратний за часом. Але ні, він саме для тих, хто любить швидко приготувати його і з'їсти. Почніть із запечених із сиром яблук, не забудьте додати трохи родзинок і прикрасити корицею. А поки вони будуть томитися в духовці, займіться яєчнею в беконі. Її можна приготувати в мікрохвильовці. Чай краще заварювати наприкінці, він має бути дуже теплим і зігрівати.

Яєчня в беконі

Яєчня в беконі / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/

Яйця в беконі, запечені в духовці / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/

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Інгредієнти

200 г бекону;

100 г сиру;

5 яєць;

3 гілочки кропу;

сіль, перець.

Спосіб приготування

Бекон розрізати навпіл, сир натерти на крупній тертці, кріп подрібнити. Змішати яйця, сир і зелень, посолити, поперчити за смаком. Форми для запікання застелити беконом хрест на хрест. Влити яєчну масу, запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин. Прикрасити зеленню.

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Запечені яблука з сиром та родзинками

Печені яблука в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

4 великих яблука;

200 г сиру;

1 ст. л. меду або цукру;

жменя родзинок;

щіпка меленої кориці або ваніліну;

лимонний сік.

Спосіб приготування

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Родзинки замочіть у теплій воді, промийте та висушіть. Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю. У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки. Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті. Поставте яблука у жаротривку форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук. Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.

Карамельний чай

Карамельний чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/

Інгредієнти

2 ст. л цукру;

1 ст. л. чорного чаю;

300 мл води;

150 мл молока.

Спосіб приготування

У каструлі з товстим дном з'єднати цукор і чай. Нагрівати, доки цукор не розплавиться і не стане золотавим. Влити окріп і при цьому перемішувати. Додати молоко, довести карамельний чай до кипіння і процідити.

І ще один варіянт для болгарського сніданку знайдете тут. Це омлет міш-маш, салат "Шопський" і кава, зварена на молоці.