Яєчня в беконі, запечені яблука із сиром і карамельний чай – ідеї для затишного сніданку

Спочатку можна подумати, що такий сніданок досить витратний за часом. Але ні, він саме для тих, хто любить швидко приготувати його і з'їсти. Почніть із запечених із сиром яблук, не забудьте додати трохи родзинок і прикрасити корицею. А поки вони будуть томитися в духовці, займіться яєчнею в беконі. Її можна приготувати в мікрохвильовці. Чай краще заварювати наприкінці, він має бути дуже теплим і зігрівати.
Яєчня в беконі
Яєчня в беконі / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/
Яйця в беконі, запечені в духовці / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/
Інгредієнти
- 200 г бекону;
- 100 г сиру;
- 5 яєць;
- 3 гілочки кропу;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
- Бекон розрізати навпіл, сир натерти на крупній тертці, кріп подрібнити.
- Змішати яйця, сир і зелень, посолити, поперчити за смаком.
- Форми для запікання застелити беконом хрест на хрест.
- Влити яєчну масу, запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.
- Прикрасити зеленню.
Запечені яблука з сиром та родзинками
Печені яблука в духовці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти
- 4 великих яблука;
- 200 г сиру;
- 1 ст. л. меду або цукру;
- жменя родзинок;
- щіпка меленої кориці або ваніліну;
- лимонний сік.
Спосіб приготування
- Родзинки замочіть у теплій воді, промийте та висушіть.
- Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю.
- У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки.
- Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті.
- Поставте яблука у жаротривку форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук.
- Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.
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Карамельний чай
Карамельний чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/
Інгредієнти
- 2 ст. л цукру;
- 1 ст. л. чорного чаю;
- 300 мл води;
- 150 мл молока.
Спосіб приготування
- У каструлі з товстим дном з'єднати цукор і чай. Нагрівати, доки цукор не розплавиться і не стане золотавим.
- Влити окріп і при цьому перемішувати. Додати молоко, довести карамельний чай до кипіння і процідити.
І ще один варіянт для болгарського сніданку знайдете тут. Це омлет міш-маш, салат "Шопський" і кава, зварена на молоці.