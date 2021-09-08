Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Яєчня в беконі, запечені яблука із сиром і карамельний чай – ідеї для затишного сніданку

Ірина Маслова
8 вересня, 07:01
Почніть приготування цього сніданку із запечених із сиром яблук, а для яєчні в беконі візьміть формочки, за бажанням змастивши їх вершковим маслом. Карамельний смак чаю отримаєте, якщо трохи підсмажите цукор

Спочатку можна подумати, що такий сніданок досить витратний за часом. Але ні, він саме для тих, хто любить швидко приготувати його і з'їсти. Почніть із запечених із сиром яблук, не забудьте додати трохи родзинок і прикрасити корицею. А поки вони будуть томитися в духовці, займіться яєчнею в беконі. Її можна приготувати в мікрохвильовці. Чай краще заварювати наприкінці, він має бути дуже теплим і зігрівати.

Яєчня в беконі

Яєчня в беконі / Фото: instagram.com/madam.irina.andriyahina/

Яйця в беконі, запечені в духовці / Фото: instagram.com/hilbilbyculturedfood/

Реклама

Інгредієнти

  • 200 г бекону;
  • 100 г сиру;
  • 5 яєць;
  • 3 гілочки кропу;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування

  1. Бекон розрізати навпіл, сир натерти на крупній тертці, кріп подрібнити.
  2. Змішати яйця, сир і зелень, посолити, поперчити за смаком.
  3. Форми для запікання застелити беконом хрест на хрест.
  4. Влити яєчну масу, запікати в розігрітій до 200 градусів духовці 15-20 хвилин.
  5. Прикрасити зеленню.

Читайте також:

Реклама

Запечені яблука з сиром та родзинками

Печені яблука в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 великих яблука;
  • 200 г сиру;
  • 1 ст. л. меду або цукру;
  • жменя родзинок;
  • щіпка меленої кориці або ваніліну;
  • лимонний сік.

Спосіб приготування

Реклама
  1. Родзинки замочіть у теплій воді, промийте та висушіть.
  2. Перемішайте в мисці сир, мед, родзинки і корицю.
  3. У яблук зріжте нижню частину, щоб їх було зручніше поставити вертикально. Акуратно зріжте верхівки.
  4. Збризніть яблука лимонним соком, щоб вони не потемніли. Виріжте серцевину і частину м'якоті.
  5. Поставте яблука у жаротривку форму. Начиніть їх сиром. Начинка має трохи підніматися над краями яблук.
  6. Запікайте в духовці 20-30 хвилин за температури близько 180-200 градусів.

Читайте також:

Карамельний чай

Карамельний чай / Фото: instagram.com/yuri_mode/

Інгредієнти

  • 2 ст. л цукру;
  • 1 ст. л. чорного чаю;
  • 300 мл води;
  • 150 мл молока.

Спосіб приготування

  1. У каструлі з товстим дном з'єднати цукор і чай. Нагрівати, доки цукор не розплавиться і не стане золотавим.
  2. Влити окріп і при цьому перемішувати. Додати молоко, довести карамельний чай до кипіння і процідити.

І ще один варіянт для болгарського сніданку знайдете тут. Це омлет міш-маш, салат "Шопський" і кава, зварена на молоці.