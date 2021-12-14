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Яйца по-панагюрски – сытный завтрак и обед в одном

Ирина Маслова
14 декабря, 07:01
Это болгарская яичница, которая подается с большим количеством мягкого сыра, натурального йогурта и поливается чесночным соусом на основе сливочного масла

Яичница названа в честь маленького болгарского городка Панагюриште.

Существует версия, что местные научились ее готовить много сотен лет тому назад. А вдохновились османским рецептом яичницы чылбыр.

Яйца по-панагюрски / Фото: instagram.com/gustobysanhita

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Блюдо действительно сытное, ведь подается с большим количеством йогурта и мягкого сыра, в нашем случае фетой или брынзой.

В конце яичница поливается красивым золотистым соусом из сливочного масла с добавлением копченой паприки.

Рецепт взят у kitchen.727go.com.

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Яйца по-панагюрски

Ингредиенты:

  • яйца – 8 шт.;
  • йогурт – 400 мл;
  • фета или брынза – 350 г;
  • сливочное масло – 5 ст. л.;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • чеснок – 2-3 зуб.;
  • уксус – 1-2 ст. л.;
  • вода – 1,5 л;
  • паприка или молотый красный перец – 1-2 ч. л.;
  • соль;
  • петрушка.

Как приготовить:

  1. В широкую кастрюлю налить воду и довести ее до кипения. Добавить уксус и соль по вкусу.
  2. В небольшую миску аккуратно разбить яйцо, не повредив желток. При помощи ложки закрутить кипящую воду воронкой и аккуратно вылить в центр полученной воронки яйцо, помогая столовой ложкой.
  3. Варить яйцо на медленном огне в течение трех-четырех минут, а затем вытащить при помощи шумовки из воды и переложить. Так сварить остальные яйца.
  4. Чеснок натереть на мелкой терке и перемешать с йогуртом. Добавить щепотку соли.
  5. Сыр наломать, измельчить, залить йогуртовой смесью и перемешать. В каждую тарелку разложить по два-три яйца, а вокруг них – йогуртовый соус.
  6. В сотейник налить растительное масло поставить на медленный огонь. Добавить сливочное масло, паприку и готовить несколько секунд.
  7. Этим соусом полить яйца, украсить зеленью.