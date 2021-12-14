Яйця по-панагюрськи – ситний сніданок та обід в одному

Яєчня названа на честь маленького болгарського містечка Панагюриште.

Існує версія, що місцеві навчилися її готувати багато сотень років тому. А надихнулися османським рецептом яєчні чилбир.

Яйця по-панагюрськи / Фото: instagram.com/gustobysanhita

Реклама

Страва справді ситна, адже подається з великою кількістю йогурту та м'якого сиру, у нашому випадку фетою або бринзою.

Наприкінці яєчня поливається красивим золотавим соусом із вершкового масла з додаванням копченої паприки.

Рецепт взятий у kitchen.727go.com.

Реклама

Яйця по-панагюрськи

Інгредієнти:

яйця – 8 шт.;

йогурт – 400 мл;

фета або бринза – 350 г;

вершкове масло – 5 ст. л.;

олія – 3 ст. л.;

часник – 2-3 зуб.;

оцет – 1-2 ст. л.;

вода – 1,5 л;

паприка або мелений червоний перець – 1-2 ч. л.;

сіль;

петрушка.

Як приготувати: