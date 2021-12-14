Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Яйця по-панагюрськи – ситний сніданок та обід в одному

Ірина Маслова
14 грудня, 07:01
Це болгарська яєчня, яка подається з великою кількістю м'якого сиру, натурального йогурту та поливається часниковим соусом на основі вершкового масла

Яєчня названа на честь маленького болгарського містечка Панагюриште.

Існує версія, що місцеві навчилися її готувати багато сотень років тому. А надихнулися османським рецептом яєчні чилбир.

Яйця по-панагюрськи / Фото: instagram.com/gustobysanhita

Реклама

Страва справді ситна, адже подається з великою кількістю йогурту та м'якого сиру, у нашому випадку фетою або бринзою.

Наприкінці яєчня поливається красивим золотавим соусом із вершкового масла з додаванням копченої паприки.

Рецепт взятий у kitchen.727go.com.

Реклама

Яйця по-панагюрськи

Інгредієнти:

  • яйця – 8 шт.;
  • йогурт – 400 мл;
  • фета або бринза – 350 г;
  • вершкове масло – 5 ст. л.;
  • олія – 3 ст. л.;
  • часник – 2-3 зуб.;
  • оцет – 1-2 ст. л.;
  • вода – 1,5 л;
  • паприка або мелений червоний перець – 1-2 ч. л.;
  • сіль;
  • петрушка.

Як приготувати:

  1. У широку каструлю налити воду і довести до кипіння. Додати оцет та сіль за смаком.
  2. У невелику миску акуратно розбити яйце, не пошкодивши жовток. За допомогою ложки закрутити окріп вирвою і акуратно вилити в центр отриманої вирви яйце, допомагаючи столовою ложкою.
  3. Варити яйце на повільному вогні три-чотири хвилини, а потім витягнути за допомогою шумівки з води та перекласти. Так зварити інші яйця.
  4. Часник натерти на дрібній тертці та перемішати з йогуртом. Додати щіпку солі.
  5. Сир наламати, подрібнити, залити йогуртовою сумішшю та перемішати. У кожну тарілку розкласти по два-три яйця, а навколо них – йогуртовий соус.
  6. У сотейник налити олію поставити на повільний вогонь. Додати вершкове масло, паприку і готувати кілька секунд.
  7. Цим соусом полити яйця, прикрасити зеленню.