"Сырные елочки" – быстрая закуска, когда гости внезапно на пороге

Когда есть немного слоеного теста и сыр, то даже внезапные гости не страшны. За считанные минуты на столе будет стоять отличная горячая закуска, к тому же очень сытная.
Для "Елочек" нужно немного твердого сыра. Он, тертый, будет скреплять два слоя теста.
Закуска "Сырные елочки" / Фото: instagram.com/narisovano/
Чем больше будет сыра, тем вкуснее. Сверху закуску можно украсить сухими травами.
Фудблогер narisovano советует взять два желтка для обмазывания елок перед запеканием, так они будут более насыщенного цвета.
Закуска "Сырные елочки"
Ингредиенты:
- слоеное бездрожжевое тесто;
- сыр;
- яйцо для промазки;
- травы, специи для посыпки.
Как приготовить:⠀
- Тесто разморозить, раскатать на муке. Вырезать елки. Сыр нарезать небольшими кусочками или натереть.
- Яйцо взбит до однородности.
- На одну елку выложить сыр, накрыть второй, скрепить края. Промазать яйцом, присыпать травами.
- Выложить на пергамент. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут.