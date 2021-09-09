Залежался хлеб? Тогда превратите его в ароматную шарлотку по британскому рецепту

Мы знаем как минимум пять способов вернуть свежесть хлебу. Совсем скоро убедимся, что зачерствелый хлеб можно с легкостью превратить в отличную шарлотку. Понятно, что использовать нужно белый и не слишком засохший хлеб. Подойдет вчерашний. Для этого рецепта из Британии также понадобится кальвадос, но его можно заменить бренди. К шарлотке предлагают подать французский крем шантильи, который готовится на основе жирных сливок и сахарной пудры.
Шарлотка из зачерствелого хлеба – рецепт
Ингредиенты для шарлотки
Рецепт шарлотки из черствого хлеба / Фото: www.bbc.co.uk
- 120 г сахарной пудры;
- 6 яблок, очищенных от кожуры и сердцевины и нарезанных кусочками размером 1 см;
- 2 ст. л. кальвадоса или бренди;
- сок 1 апельсина;
- ½ ч. л. молотой корицы;
- 100 г топленого сливочного масла;
- 6 ломтиков белого хлеба.
Для соуса
- 60 г сахарной пудры;
- 20 г несоленого сливочного масла;
- 200 мл двойных сливок.
Для крема шантильи (по желанию)
- 200 мл жирных сливок;
- 2 ст. л. просеянной сахарной пудры;
- несколько капель экстракта ванили.
Способ приготовления
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте сливочным маслом большую форму для запекания.
- Положите сахар и три столовые ложки воды в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Готовьте до образования карамели.
- Добавьте нарезанные яблоки в карамель. Добавьте кальвадос, апельсиновый сок, корицу и 20 г растопленного масла. Накройте крышкой и доведите до кипения, затем готовьте пять минут.
- Снимите крышку и готовьте еще 15 минут или до тех пор, пока вся жидкость не испарится и яблоки не станут мягкими. Снимите с огня и дайте остыть.
- С хлеба удалите корки и немного разомните его руками. Обмакните хлеб в оставшееся топленое масло, убедившись, что он хорошо покрыт.
- Выложите примерно четыре ломтика хлеба, чтобы плотно закрыть дно формы.
- Сверху выложите яблоки, закройте остальным хлебом.
- Выпекайте 35-40 минут, пока шарлотка не станет золотистого цвета с хрустящей корочкой. Дать остыть пять минут, затем осторожно перевернуть на сервировочную тарелку.
- Пока пудинг готовится, приготовьте соус. Соедините сахар и четыре столовые ложки воды в сотейнике и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения и приготовьте темно-золотистую карамель.
- Вмешайте сливочное масло, добавьте сливки и продолжайте варить пять минут, все время помешивая, пока соус не станет кремообразным. Снять с огня. Когда остынет, пропитать шарлотку.
- Для крема шантильи взбейте сливки, сахарную пудру и экстракт ванили вместе до образования жестких пиков.
- Шантильи можно подавать отдельно.