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Залежался хлеб? Тогда превратите его в ароматную шарлотку по британскому рецепту

Ирина Маслова
9 сентября, 18:09
Нужен белый хлеб и плотные кисло-сладкие яблоки. Для шарлотки понадобится немного кальвадоса, но его можно заменить бренди. Отдельно стоит приготовить крем шантальи на основе сливок и сахарной пудры

Мы знаем как минимум пять способов вернуть свежесть хлебу. Совсем скоро убедимся, что зачерствелый хлеб можно с легкостью превратить в отличную шарлотку. Понятно, что использовать нужно белый и не слишком засохший хлеб. Подойдет вчерашний. Для этого рецепта из Британии также понадобится кальвадос, но его можно заменить бренди. К шарлотке предлагают подать французский крем шантильи, который готовится на основе жирных сливок и сахарной пудры.

Шарлотка из зачерствелого хлеба – рецепт

Ингредиенты для шарлотки

Рецепт шарлотки из черствого хлеба / Фото: www.bbc.co.uk

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  • 120 г сахарной пудры;
  • 6 яблок, очищенных от кожуры и сердцевины и нарезанных кусочками размером 1 см;
  • 2 ст. л. кальвадоса или бренди;
  • сок 1 апельсина;
  • ½ ч. л. молотой корицы;
  • 100 г топленого сливочного масла;
  • 6 ломтиков белого хлеба.

Для соуса

  • 60 г сахарной пудры;
  • 20 г несоленого сливочного масла;
  • 200 мл двойных сливок.

Для крема шантильи (по желанию)

  • 200 мл жирных сливок;
  • 2 ст. л. просеянной сахарной пудры;
  • несколько капель экстракта ванили.

Способ приготовления

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  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте сливочным маслом большую форму для запекания.
  2. Положите сахар и три столовые ложки воды в кастрюлю и поставьте на слабый огонь. Готовьте до образования карамели.
  3. Добавьте нарезанные яблоки в карамель. Добавьте кальвадос, апельсиновый сок, корицу и 20 г растопленного масла. Накройте крышкой и доведите до кипения, затем готовьте пять минут.
  4. Снимите крышку и готовьте еще 15 минут или до тех пор, пока вся жидкость не испарится и яблоки не станут мягкими. Снимите с огня и дайте остыть.
  5. С хлеба удалите корки и немного разомните его руками. Обмакните хлеб в оставшееся топленое масло, убедившись, что он хорошо покрыт.
  6. Выложите примерно четыре ломтика хлеба, чтобы плотно закрыть дно формы.
  7. Сверху выложите яблоки, закройте остальным хлебом.
  8. Выпекайте 35-40 минут, пока шарлотка не станет золотистого цвета с хрустящей корочкой. Дать остыть пять минут, затем осторожно перевернуть на сервировочную тарелку.
  9. Пока пудинг готовится, приготовьте соус. Соедините сахар и четыре столовые ложки воды в сотейнике и поставьте на слабый огонь. Доведите до кипения и приготовьте темно-золотистую карамель.
  10. Вмешайте сливочное масло, добавьте сливки и продолжайте варить пять минут, все время помешивая, пока соус не станет кремообразным. Снять с огня. Когда остынет, пропитать шарлотку.
  11. Для крема шантильи взбейте сливки, сахарную пудру и экстракт ванили вместе до образования жестких пиков.
  12. Шантильи можно подавать отдельно.

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