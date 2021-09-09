Залежався хліб? Тоді перетворіть його на ароматну шарлотку за британським рецептом

Ми знаємо як мінімум 5 способів повернути свіжість хлібу. Зовсім скоро переконаємося, що зачерствілий хліб можна з легкістю перетворити на соковиту шарлотку. Зрозуміло, що використовувати потрібно білий і не дуже засохлий хліб. Підійде вчорашній. Для цього рецепта з Британії також знадобиться кальвадос, але його можна замінити бренді. До шарлотки пропонують подати французький крем шантильї, який готується на основі жирних вершків і цукрової пудри.
Шарлотка із зачерствілого хліба – рецепт
Інгредієнти для шарлотки
Рецепт шарлотки з черствого хліба / Фото: www.bbc.co.uk
- 120 г цукрової пудри;
- 6 яблук, очищених від шкірки і серцевини та нарізаних шматочками розміром 1 см;
- 2 ст. л. кальвадосу або бренді;
- сік 1 апельсина;
- ½ ч. л. меленої кориці;
- 100 г топленого вершкового масла;
- 6 скибочок білого хліба.
Для соусу
- 60 г цукрової пудри;
- 20 г несолоного вершкового масла;
- 200 мл подвійних вершків.
Для крему шантильї (за бажанням)
- 200 мл жирних вершків;
- 2 ст. л. просіяної цукрової пудри;
- кілька крапель екстракту ванілі.
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть вершковим маслом велику форму для запікання.
- Покладіть цукор і три столові ложки води в каструлю і поставте на слабкий вогонь. Готуйте до утворення карамелі.
- Додайте нарізані яблука в карамель. Додайте кальвадос, апельсиновий сік, корицю і 20 г розтопленого масла. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння, потім готуйте п'ять хвилин.
- Зніміть кришку і готуйте ще 15 хвилин або доти, доки вся рідина не випарується і яблука не стануть м'якими. Зніміть із вогню і дайте охолонути.
- З хліба видаліть кірки і трохи розімніть його руками. Умочіть хліб у решту топленого масла, переконавшись, що він добре покритий.
- Викладіть приблизно чотири скибочки хліба, щоб щільно закрити дно форми.
- Зверху викладіть яблука, закрийте іншим хлібом.
- Випікайте 35-40 хвилин, поки шарлотка не стане золотистого кольору з хрусткою скоринкою. Дати охолонути п'ять хвилин, потім обережно перевернути на тарілку.
- Поки пудинг готується, приготуйте соус. З'єднайте цукор і чотири столові ложки води в сотейнику і поставте на слабкий вогонь. Доведіть до кипіння і приготуйте карамель.
- Вмішайте вершкове масло, додайте вершки і продовжуйте варити п'ять хвилин, весь час помішуючи, доки соус не стане кремоподібним. Зняти з вогню. Коли охолоне, просочити шарлотку.
- Для крему шантильї збийте вершки, цукрову пудру і екстракт ванілі разом до утворення жорстких піків.
- Шантильї можна подавати окремо.