Залежався хліб? Тоді перетворіть його на ароматну шарлотку за британським рецептом

Ми знаємо як мінімум 5 способів повернути свіжість хлібу. Зовсім скоро переконаємося, що зачерствілий хліб можна з легкістю перетворити на соковиту шарлотку. Зрозуміло, що використовувати потрібно білий і не дуже засохлий хліб. Підійде вчорашній. Для цього рецепта з Британії також знадобиться кальвадос, але його можна замінити бренді. До шарлотки пропонують подати французький крем шантильї, який готується на основі жирних вершків і цукрової пудри.

Шарлотка із зачерствілого хліба – рецепт

Інгредієнти для шарлотки

Рецепт шарлотки з черствого хліба / Фото: www.bbc.co.uk

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120 г цукрової пудри;

6 яблук, очищених від шкірки і серцевини та нарізаних шматочками розміром 1 см;

2 ст. л. кальвадосу або бренді;

сік 1 апельсина;

½ ч. л. меленої кориці;

100 г топленого вершкового масла;

6 скибочок білого хліба.

Для соусу

60 г цукрової пудри;

20 г несолоного вершкового масла;

200 мл подвійних вершків.

Для крему шантильї (за бажанням)

200 мл жирних вершків;

2 ст. л. просіяної цукрової пудри;

кілька крапель екстракту ванілі.

Спосіб приготування

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Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть вершковим маслом велику форму для запікання. Покладіть цукор і три столові ложки води в каструлю і поставте на слабкий вогонь. Готуйте до утворення карамелі. Додайте нарізані яблука в карамель. Додайте кальвадос, апельсиновий сік, корицю і 20 г розтопленого масла. Накрийте кришкою і доведіть до кипіння, потім готуйте п'ять хвилин. Зніміть кришку і готуйте ще 15 хвилин або доти, доки вся рідина не випарується і яблука не стануть м'якими. Зніміть із вогню і дайте охолонути. З хліба видаліть кірки і трохи розімніть його руками. Умочіть хліб у решту топленого масла, переконавшись, що він добре покритий. Викладіть приблизно чотири скибочки хліба, щоб щільно закрити дно форми. Зверху викладіть яблука, закрийте іншим хлібом. Випікайте 35-40 хвилин, поки шарлотка не стане золотистого кольору з хрусткою скоринкою. Дати охолонути п'ять хвилин, потім обережно перевернути на тарілку. Поки пудинг готується, приготуйте соус. З'єднайте цукор і чотири столові ложки води в сотейнику і поставте на слабкий вогонь. Доведіть до кипіння і приготуйте карамель. Вмішайте вершкове масло, додайте вершки і продовжуйте варити п'ять хвилин, весь час помішуючи, доки соус не стане кремоподібним. Зняти з вогню. Коли охолоне, просочити шарлотку. Для крему шантильї збийте вершки, цукрову пудру і екстракт ванілі разом до утворення жорстких піків. Шантильї можна подавати окремо.

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