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Запеченные дольки тыквы вместо хлеба – рецепт закуски к супу или даже к борщу

Ирина Маслова
25 октября, 16:08
Для запекания тыкву не нужно чистить, просто хорошо помыть и вытереть. Одни из лучших специй для такого способа приготовления овоща – копченая паприка, хмели-сунели

Обычно тыква, вернее, пюре из нее представляется прежде всего как основной ингредиент к красивым оладьям ну или как начинка для вареников. А что если взять и запечь ее, а потом подать в качестве хлеба? Неожиданно, но попробовать стоит.

Фудблогер zavtrak_s_veganom советует перед запеканием хорошо натереть кусочки тыквы специями.

Запеченная тыква / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom

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Запеченная тыква

Ингредиенты:

  • 300 г тыква;
  • 5 зуб. чеснок;
  • 2 ст. л. хмели-сунели;
  • 1 ст. л. копченая паприка;
  • 1 ч. л. майоран;
  • смесь трав (прованская, греческая, итальянская);
  • перец, зира, соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Нарезать тыкву на дольки, убрав семечки. Кожуру не срезать.
  2. Посыпать специями, кроме соли. Натереть так, чтобы специи покрыли каждый кусочек. В каждую дольку положить по слайсу чеснока.
  3. Выпекать 30 минут при 200 градусах и 15 минут в режиме запекания корочки.
  4. Посолить и поперчить готовую тыкву.

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