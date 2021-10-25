Запеченные дольки тыквы вместо хлеба – рецепт закуски к супу или даже к борщу

Обычно тыква, вернее, пюре из нее представляется прежде всего как основной ингредиент к красивым оладьям ну или как начинка для вареников. А что если взять и запечь ее, а потом подать в качестве хлеба? Неожиданно, но попробовать стоит.

Фудблогер zavtrak_s_veganom советует перед запеканием хорошо натереть кусочки тыквы специями.

Запеченная тыква / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom

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Запеченная тыква

Ингредиенты:

300 г тыква;

5 зуб. чеснок;

2 ст. л. хмели-сунели;

1 ст. л. копченая паприка;

1 ч. л. майоран;

смесь трав (прованская, греческая, итальянская);

перец, зира, соль – по вкусу.

Как приготовить: