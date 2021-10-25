Запечені часточки гарбуза замість хліба – рецепт закуски до супу або навіть до борщу

Зазвичай гарбуз, вірніше, пюре з нього насамперед ми уявляємо як основний інгредієнт до красивих оладок ну або як начинку для вареників. А якщо взяти і запекти її, а потім подати в якості хліба? Несподівано, але спробувати варто.

Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить перед запіканням добре натерти шматочки гарбуза спеціями.

Запечений гарбуз / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom

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Запечений гарбуз

Інгредієнти:

300 г гарбуз;

5 зуб. часник;

2 ст. л. хмелі-сунелі;

1 ст. л. копчена паприка;

1 ч. л. майоран;

суміш трав (прованська, грецька, італійська);

перець, зіра, сіль – за смаком.

Як приготувати: