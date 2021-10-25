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Запечені часточки гарбуза замість хліба – рецепт закуски до супу або навіть до борщу

Ірина Маслова
25 жовтня, 16:08
Для запікання гарбуз не потрібно чистити, просто добре помити і витерти. Одні з кращих спецій для такого способу приготування овоча – копчена паприка, хмелі-сунелі

Зазвичай гарбуз, вірніше, пюре з нього насамперед ми уявляємо як основний інгредієнт до красивих оладок ну або як начинку для вареників. А якщо взяти і запекти її, а потім подати в якості хліба? Несподівано, але спробувати варто.

Фудблогерка zavtrak_s_veganom радить перед запіканням добре натерти шматочки гарбуза спеціями.

Запечений гарбуз / Фото: instagram.com/zavtrak_s_veganom

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Запечений гарбуз

Інгредієнти:

  • 300 г гарбуз;
  • 5 зуб. часник;
  • 2 ст. л. хмелі-сунелі;
  • 1 ст. л. копчена паприка;
  • 1 ч. л. майоран;
  • суміш трав (прованська, грецька, італійська);
  • перець, зіра, сіль – за смаком.

Як приготувати:

  1. Нарізати гарбуз на часточки, прибравши насіння. Шкірку не зрізати.
  2. Посипати спеціями, крім солі. Натерти так, щоб спеції накрили шматочок. У кожну часточку покласти по слайсу часнику.
  3. Випікати 30 хвилин за 200 градусів і 15 хвилин у режимі запікання скоринки.
  4. Посолити і поперчити готовий гарбуз.

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