Жевательное печенье с чаем Эрл Грей – рецепт печенья, которое сметается со стола

Чай как бы оживляет это песочное печенье. Вы могли подумать, что Эрл Грей просто заваривается и добавляется в тесто. Немного не так. Его нужно соединить с топленым маслом для максимального аромата выпечки. По желанию можно использовать шоколад или орехи. Перед тем, как ознакомиться с рецептом, узнайте главные лайфхаки по приготовлению домашнего печенья.

Жевательное печенье с чаем Эрл Грей

Ингредиенты:

Жевательное печенье с чаем Эрл Грей / Фото: cooking.nytimes.com

250 г сахарного песка;

200 г несоленого сливочного масла;

1 ст. л. тонко измельченных листьев чая Эрл Грей;

100 г коричневого сахара;

щепотка соли;

1/2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина;

1 шт. яйцо;

2 ч. л. ванильного экстракта;

320 г муки;

по 1/2 ч. л. разрыхлителя, пищевой соды.

Реклама

Как приготовить:

Нагрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. Отсыпьте 100 г сахара в неглубокую посуду и отставьте. Растопите сливочное масло и чайные листья в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая. Как только масло начнет шипеть, снимите с огня и дайте остыть в течение 5 минут. Добавьте коричневый сахар, соль, цедру апельсина и оставшиеся 150 г обычного сахара. Взбейте миксером в течение 30 секунд. Смесь станет зернистой и расслоится. Добавьте яйцо и ваниль и перемешайте до однородного состояния примерно 30 секунд. Добавьте в миску муку, разрыхлитель и пищевую соду и перемешайте на низкой скорости миксера или резиновым шпателем. Сформируйте печенье, обваляв каждое в сахаре, и выложите на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте чуть больше 15 минут, до готовности.