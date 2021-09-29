Жевательное печенье с чаем Эрл Грей – рецепт печенья, которое сметается со стола

Чай как бы оживляет это песочное печенье. Вы могли подумать, что Эрл Грей просто заваривается и добавляется в тесто. Немного не так. Его нужно соединить с топленым маслом для максимального аромата выпечки. По желанию можно использовать шоколад или орехи. Перед тем, как ознакомиться с рецептом, узнайте главные лайфхаки по приготовлению домашнего печенья.
Жевательное печенье с чаем Эрл Грей
Ингредиенты:
Жевательное печенье с чаем Эрл Грей / Фото: cooking.nytimes.com
- 250 г сахарного песка;
- 200 г несоленого сливочного масла;
- 1 ст. л. тонко измельченных листьев чая Эрл Грей;
- 100 г коричневого сахара;
- щепотка соли;
- 1/2 ч. л. мелко натертой цедры апельсина;
- 1 шт. яйцо;
- 2 ч. л. ванильного экстракта;
- 320 г муки;
- по 1/2 ч. л. разрыхлителя, пищевой соды.
Как приготовить:
- Нагрейте духовку до 180 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
- Отсыпьте 100 г сахара в неглубокую посуду и отставьте.
- Растопите сливочное масло и чайные листья в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая. Как только масло начнет шипеть, снимите с огня и дайте остыть в течение 5 минут.
- Добавьте коричневый сахар, соль, цедру апельсина и оставшиеся 150 г обычного сахара. Взбейте миксером в течение 30 секунд. Смесь станет зернистой и расслоится.
- Добавьте яйцо и ваниль и перемешайте до однородного состояния примерно 30 секунд.
- Добавьте в миску муку, разрыхлитель и пищевую соду и перемешайте на низкой скорости миксера или резиновым шпателем.
- Сформируйте печенье, обваляв каждое в сахаре, и выложите на противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекайте чуть больше 15 минут, до готовности.