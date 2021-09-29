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Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей – рецепт печива, яке змітається зі столу

Ірина Маслова
29 вересня, 14:26
Чай можна взяти з пакетиків, якщо є листовий, то подрібнити його. Також знадобиться трохи цедри апельсина і коричневий цукор, саме він надає випічці тягучості

Чай ніби оживляє це пісочне печиво. Ви могли подумати, що Ерл Грей просто заварюється і додається в тісто. Трохи не так. Його потрібно з'єднати з розтопленим маслом для максимального аромату випічки. За бажанням можна використовувати шоколад або горіхи. Перед тим, як ознайомитися з рецептом, дізнайтеся головні лайфхаки з приготування домашнього печива.

Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей

Інгредієнти:

Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей / Фото: cooking.nytimes.com

  • 250 г цукрового піску;
  • 200 г несолоного вершкового масла;
  • 1 ст. л. тонко подрібненого листя чаю Ерл Грей;
  • 100 г коричневого цукру;
  • дрібка солі;
  • 1/2 ч. л. дрібно натертої цедри апельсина;
  • 1 шт. яйце;
  • 2 ч. л. ванільного екстракту;
  • 320 г борошна;
  • по 1/2 ч. л. розпушувача, харчової соди.

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Як приготувати:

  1. Нагрійте духовку до 180 градусів і застеліть пергаментним папером.
  2. Отсипьте 100 г цукру в неглибокий посуд і відставте.
  3. Розтопіть вершкове масло і чайне листя в невеликій каструлі на середньому вогні, помішуючи. Щойно масло почне шипіти, зніміть з вогню і дайте охолонути впродовж 5 хвилин.
  4. Додайте коричневий цукор, сіль, цедру апельсина і 150 г звичайного цукру. Збийте міксером впродовж 30 секунд. Суміш стане зернистою та розшарується.
  5. Додайте яйце і ваніль і перемішайте до однорідного стану приблизно 30 секунд.
  6. Додайте в миску борошно, розпушувач і харчову соду і перемішайте на низькій швидкості міксера або гумовим шпателем.
  7. Сформуйте печиво, обваляте кожне в цукрі та викладіть на деко на відстані одне від одного.
  8. Випікайте трохи більше 15 хвилин, до готовності.

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