Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей – рецепт печива, яке змітається зі столу

Чай ніби оживляє це пісочне печиво. Ви могли подумати, що Ерл Грей просто заварюється і додається в тісто. Трохи не так. Його потрібно з'єднати з розтопленим маслом для максимального аромату випічки. За бажанням можна використовувати шоколад або горіхи. Перед тим, як ознайомитися з рецептом, дізнайтеся головні лайфхаки з приготування домашнього печива.

Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей

Інгредієнти:

Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей / Фото: cooking.nytimes.com

250 г цукрового піску;

200 г несолоного вершкового масла;

1 ст. л. тонко подрібненого листя чаю Ерл Грей;

100 г коричневого цукру;

дрібка солі;

1/2 ч. л. дрібно натертої цедри апельсина;

1 шт. яйце;

2 ч. л. ванільного екстракту;

320 г борошна;

по 1/2 ч. л. розпушувача, харчової соди.

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Як приготувати:

Нагрійте духовку до 180 градусів і застеліть пергаментним папером. Отсипьте 100 г цукру в неглибокий посуд і відставте. Розтопіть вершкове масло і чайне листя в невеликій каструлі на середньому вогні, помішуючи. Щойно масло почне шипіти, зніміть з вогню і дайте охолонути впродовж 5 хвилин. Додайте коричневий цукор, сіль, цедру апельсина і 150 г звичайного цукру. Збийте міксером впродовж 30 секунд. Суміш стане зернистою та розшарується. Додайте яйце і ваніль і перемішайте до однорідного стану приблизно 30 секунд. Додайте в миску борошно, розпушувач і харчову соду і перемішайте на низькій швидкості міксера або гумовим шпателем. Сформуйте печиво, обваляте кожне в цукрі та викладіть на деко на відстані одне від одного. Випікайте трохи більше 15 хвилин, до готовності.