Зимний чесночный суп с копченостями – рецепт для мультиварки

Когда на улице промозглая погода, хочется согреваться ароматной горячей едой. С этим прекрасно справляются зимние супы.

Этот – с копченостями, поэтому чем дольше будущий суп будет томиться, тем лучше. То же касается чеснока. Его нужно не менее 3 зубчиков, суп все-таки чесночный.

Зимний чесночный суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB

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На канале RBB рекомендуют все специи (кроме тмина), которые предусматривает рецепт, сложить в мешочек или специальный органайзер и положить его к остальным ингредиентам во время готовки.

Зимний чесночный суп с копченостями

Ингредиенты

120 г моркови;

80 г – корень сельдерея;

25 г – корень петрушки;

900 г копченостей;

500 г картофеля;

2 шт. лавровый лист;

3 л воды;

Перец горошком, соль, тмин, майоран, чеснок – по вкусу.

Как приготовить:

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