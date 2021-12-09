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Зимний чесночный суп с копченостями – рецепт для мультиварки

Ирина Маслова
9 декабря, 17:55
Авторы рецепта настоятельно рекомендуют как можно дольше готовить этот суп. Такой процесс позволит копченостям максимально отдать свои запах, вкус и развариться

Когда на улице промозглая погода, хочется согреваться ароматной горячей едой. С этим прекрасно справляются зимние супы.

Этот – с копченостями, поэтому чем дольше будущий суп будет томиться, тем лучше. То же касается чеснока. Его нужно не менее 3 зубчиков, суп все-таки чесночный.

Зимний чесночный суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB

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На канале RBB рекомендуют все специи (кроме тмина), которые предусматривает рецепт, сложить в мешочек или специальный органайзер и положить его к остальным ингредиентам во время готовки.

Зимний чесночный суп с копченостями

Ингредиенты

  • 120 г моркови;
  • 80 г – корень сельдерея;
  • 25 г – корень петрушки;
  • 900 г копченостей;
  • 500 г картофеля;
  • 2 шт. лавровый лист;
  • 3 л воды;
  • Перец горошком, соль, тмин, майоран, чеснок – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. Копчености, морковь, сельдерей и корень петрушки нарезать.
  2. Выложить копчености в чашу мультиварки, добавить нарезанный картофель и остальные овощи. Добавить специи в мешочке и посыпать ингредиенты тмином. Посолить по вкусу. Майоран добавляется в конце.
  3. Залить водой и установить режим "Томление". В конце готовки выдавить в суп чеснок через пресс, добавить майоран. Довести до вкуса солью и перцем.