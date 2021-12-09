Зимний чесночный суп с копченостями – рецепт для мультиварки

Когда на улице промозглая погода, хочется согреваться ароматной горячей едой. С этим прекрасно справляются зимние супы.
Этот – с копченостями, поэтому чем дольше будущий суп будет томиться, тем лучше. То же касается чеснока. Его нужно не менее 3 зубчиков, суп все-таки чесночный.
Зимний чесночный суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB
На канале RBB рекомендуют все специи (кроме тмина), которые предусматривает рецепт, сложить в мешочек или специальный органайзер и положить его к остальным ингредиентам во время готовки.
Зимний чесночный суп с копченостями
Ингредиенты
- 120 г моркови;
- 80 г – корень сельдерея;
- 25 г – корень петрушки;
- 900 г копченостей;
- 500 г картофеля;
- 2 шт. лавровый лист;
- 3 л воды;
- Перец горошком, соль, тмин, майоран, чеснок – по вкусу.
Как приготовить:
- Копчености, морковь, сельдерей и корень петрушки нарезать.
- Выложить копчености в чашу мультиварки, добавить нарезанный картофель и остальные овощи. Добавить специи в мешочке и посыпать ингредиенты тмином. Посолить по вкусу. Майоран добавляется в конце.
- Залить водой и установить режим "Томление". В конце готовки выдавить в суп чеснок через пресс, добавить майоран. Довести до вкуса солью и перцем.