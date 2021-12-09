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Зимовий часниковий суп з копченостями – рецепт для мультиварки

Ірина Маслова
9 грудня, 17:55
Автори рецепта наполегливо рекомендують якнайдовше готувати цей суп. Такий процес дозволить копченостям максимально віддати свій запах, смак і розваритися

Коли на вулиці вогка погода, хочеться зігріватися ароматною гарячою їжею. З цим чудово справляються зимові супи.

Цей – з копченостями, тому що довше майбутній суп томитметься, то краще. Те ж стосується часнику. Його потрібно не менше 3 зубчиків, суп усе-таки часниковий.

Зимовий часниковий суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB

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На каналі RBB рекомендують всі спеції (крім кмину), які передбачає рецепт, скласти в мішечок або спеціяльний органайзер і покласти його до решти інгредієнтів під час приготування.

Зимовий часниковий суп з копченостями

Інгредієнти

  • 120 г моркви;
  • 80 г – корінь селери;
  • 25 г – корінь петрушки;
  • 900 г копченостей;
  • 500 г картоплы;
  • 2 шт. лавровк листя;
  • 3 л води;
  • Перець горошком, сіль, кмин, майоран, часник – за смаком.

Як приготувати:

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  1. Копченості, моркву, селеру та корінь петрушки нарізати.
  2. Викласти копченості в чашу мультиварки, додати нарізану картоплю та інші овочі. Додати спеції в мішечку та посипати інгредієнти кмином. Посолити за смаком. Майоран додається наприкінці.
  3. Залити водою та встановити режим "Томління". Наприкінці приготування видавити в суп часник через прес, додати майоран. Довести до смаку сіллю та перцем.