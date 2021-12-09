Зимовий часниковий суп з копченостями – рецепт для мультиварки

Коли на вулиці вогка погода, хочеться зігріватися ароматною гарячою їжею. З цим чудово справляються зимові супи.

Цей – з копченостями, тому що довше майбутній суп томитметься, то краще. Те ж стосується часнику. Його потрібно не менше 3 зубчиків, суп усе-таки часниковий.

Зимовий часниковий суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB

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На каналі RBB рекомендують всі спеції (крім кмину), які передбачає рецепт, скласти в мішечок або спеціяльний органайзер і покласти його до решти інгредієнтів під час приготування.

Зимовий часниковий суп з копченостями

Інгредієнти

120 г моркви;

80 г – корінь селери;

25 г – корінь петрушки;

900 г копченостей;

500 г картоплы;

2 шт. лавровк листя;

3 л води;

Перець горошком, сіль, кмин, майоран, часник – за смаком.

Як приготувати:

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