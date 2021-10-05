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3 добавки до рисової каші, які змусять глянути на неї по-новому

Ірина Маслова
5 жовтня, 07:01
Можна поліпшити її карамелізованими яблуками, додавши корицю і ваніль. Прикрасити ягідно-апельсиновим соусом із червоної смородини або запекти її в духовці з грушею

Успіх будь-якої страви з рису – це чудово зварений рис. Успіх ранкової каші з рисом – це наявність молока або вершків, так смачніше і ситніше. До солодкої каші можна додати фрукти і ягідні соуси, приправивши це все корицею.

Рисова каша з грушею в духовці

Рисова каша з грушею в духовці / Фото: instagram.com/gayane_breiova/

Рецепти рисової каші на сніданок / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

  • 200 г рис шліфований довгозернистий;
  • 400 мл молоко;
  • 1 шт. груша;
  • цукор, ванілін, цедра лимона і сік лимона – за смаком.

Як приготувати:

  1. Рис промити, обдати окропом. Викласти рис в каструлю, залити молоком. Варити, помішуючи, до повної готовності.
  2. Нарізати грушу кубиками і перекласти в миску, додати ваніль, цедру лимона, трохи лимонного соку і цукор, перемішати.
  3. Грушу перекласти у форму для запікання, зверху викласти кашу, присипати невеликою кількістю цукру для утворення скоринки.
  4. Запікати за 180 градусів 5-10 хвилин.

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Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом

Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/anya_kulinarit/

Інгредієнти:

  • 125 г круглозернистого рису;
  • 500 мл молока;
  • 0,5 ч. л. кориці;
  • 1-2 ст. л. цукру;
  • дрібка солі.

Для соусу:

  • 200 г червоної смородини;
  • 2 ст. л. апельсинового соку;
  • 0,5 ч. л. цедри апельсина;
  • 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
  • цукор – за смаком.

Як приготувати:

  1. Довести молоко до кипіння, додати промитий рис і варити на слабкому вогні близько 25 хвилин. Додати сіль, цукор і корицю.
  2. Крохмаль розвести з 2 ст. л. води.
  3. Для соусу змішати ягоди, цукор, апельсиновий сік і цедру, варити кілька хвилин, наприкінці додати кукурудзяний крохмаль і варити до загустіння.
  4. Розкласти кашу по тарілках, зверху прикрасити соусом.

Рисова каша з карамелізованими яблуками

Рисова каша з карамелізованими яблуками / Фото: instagram.com/svetlanaburumova/


Інгредієнти (1 чашка – 300 мл):

  • 1 чашка рису;
  • 2 чашки води;
  • 3 чашки молока;
  • сіль, цукор – за смаком;
  • вершкове масло в кожну тарілку.

Для начинки:

  • 2-3 яблука;
  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. цукру;
  • кориця – за смаком.

Як приготувати

  1. Рис промити, залити водою і поставити на вогонь. Дати закипіти і на повільному вогні під кришкою проварити до випаровування вологи.
  2. Влити гаряче молоко, додати сіль, цукор і на повільному вогні варити 10-12 хвилин під кришкою, помішуючи.
  3. Очистити і нарізати кубиками яблука, обсмажити на сковороді разом з маслом, цукром і корицею, постійно помішуючи.
  4. Розкласти кашу по тарілках, додати масло, прикрасити яблуками.

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