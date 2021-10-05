3 добавки до рисової каші, які змусять глянути на неї по-новому

Успіх будь-якої страви з рису – це чудово зварений рис. Успіх ранкової каші з рисом – це наявність молока або вершків, так смачніше і ситніше. До солодкої каші можна додати фрукти і ягідні соуси, приправивши це все корицею.

Рисова каша з грушею в духовці

Рисова каша з грушею в духовці / Фото: instagram.com/gayane_breiova/

Рецепти рисової каші на сніданок / Фото: freepik.com

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Інгредієнти:

200 г рис шліфований довгозернистий;

400 мл молоко;

1 шт. груша;

цукор, ванілін, цедра лимона і сік лимона – за смаком.

Як приготувати:

Рис промити, обдати окропом. Викласти рис в каструлю, залити молоком. Варити, помішуючи, до повної готовності. Нарізати грушу кубиками і перекласти в миску, додати ваніль, цедру лимона, трохи лимонного соку і цукор, перемішати. Грушу перекласти у форму для запікання, зверху викласти кашу, присипати невеликою кількістю цукру для утворення скоринки. Запікати за 180 градусів 5-10 хвилин.

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Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом

Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/anya_kulinarit/

Інгредієнти:

125 г круглозернистого рису;

500 мл молока;

0,5 ч. л. кориці;

1-2 ст. л. цукру;

дрібка солі.

Для соусу:

200 г червоної смородини;

2 ст. л. апельсинового соку;

0,5 ч. л. цедри апельсина;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

цукор – за смаком.

Як приготувати:

Довести молоко до кипіння, додати промитий рис і варити на слабкому вогні близько 25 хвилин. Додати сіль, цукор і корицю. Крохмаль розвести з 2 ст. л. води. Для соусу змішати ягоди, цукор, апельсиновий сік і цедру, варити кілька хвилин, наприкінці додати кукурудзяний крохмаль і варити до загустіння. Розкласти кашу по тарілках, зверху прикрасити соусом.

Рисова каша з карамелізованими яблуками

Рисова каша з карамелізованими яблуками / Фото: instagram.com/svetlanaburumova/

1 чашка рису;

2 чашки води;

3 чашки молока;

сіль, цукор – за смаком;

вершкове масло в кожну тарілку.

Інгредієнти (1 чашка – 300 мл):

Для начинки:

2-3 яблука;

10 г вершкового масла;

1 ст. л. цукру;

кориця – за смаком.

Як приготувати

Рис промити, залити водою і поставити на вогонь. Дати закипіти і на повільному вогні під кришкою проварити до випаровування вологи. Влити гаряче молоко, додати сіль, цукор і на повільному вогні варити 10-12 хвилин під кришкою, помішуючи. Очистити і нарізати кубиками яблука, обсмажити на сковороді разом з маслом, цукром і корицею, постійно помішуючи. Розкласти кашу по тарілках, додати масло, прикрасити яблуками.

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