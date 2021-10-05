3 добавки до рисової каші, які змусять глянути на неї по-новому

Успіх будь-якої страви з рису – це чудово зварений рис. Успіх ранкової каші з рисом – це наявність молока або вершків, так смачніше і ситніше. До солодкої каші можна додати фрукти і ягідні соуси, приправивши це все корицею.
Рисова каша з грушею в духовці
Рисова каша з грушею в духовці / Фото: instagram.com/gayane_breiova/
Рецепти рисової каші на сніданок / Фото: freepik.com
Інгредієнти:
- 200 г рис шліфований довгозернистий;
- 400 мл молоко;
- 1 шт. груша;
- цукор, ванілін, цедра лимона і сік лимона – за смаком.
Як приготувати:
- Рис промити, обдати окропом. Викласти рис в каструлю, залити молоком. Варити, помішуючи, до повної готовності.
- Нарізати грушу кубиками і перекласти в миску, додати ваніль, цедру лимона, трохи лимонного соку і цукор, перемішати.
- Грушу перекласти у форму для запікання, зверху викласти кашу, присипати невеликою кількістю цукру для утворення скоринки.
- Запікати за 180 градусів 5-10 хвилин.
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Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом
Рисова каша з ягідно-апельсиновим соусом / Фото: instagram.com/anya_kulinarit/
Інгредієнти:
- 125 г круглозернистого рису;
- 500 мл молока;
- 0,5 ч. л. кориці;
- 1-2 ст. л. цукру;
- дрібка солі.
Для соусу:
- 200 г червоної смородини;
- 2 ст. л. апельсинового соку;
- 0,5 ч. л. цедри апельсина;
- 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;
- цукор – за смаком.
Як приготувати:
- Довести молоко до кипіння, додати промитий рис і варити на слабкому вогні близько 25 хвилин. Додати сіль, цукор і корицю.
- Крохмаль розвести з 2 ст. л. води.
- Для соусу змішати ягоди, цукор, апельсиновий сік і цедру, варити кілька хвилин, наприкінці додати кукурудзяний крохмаль і варити до загустіння.
- Розкласти кашу по тарілках, зверху прикрасити соусом.
Рисова каша з карамелізованими яблуками
Рисова каша з карамелізованими яблуками / Фото: instagram.com/svetlanaburumova/
Інгредієнти (1 чашка – 300 мл):
- 1 чашка рису;
- 2 чашки води;
- 3 чашки молока;
- сіль, цукор – за смаком;
- вершкове масло в кожну тарілку.
Для начинки:
- 2-3 яблука;
- 10 г вершкового масла;
- 1 ст. л. цукру;
- кориця – за смаком.
Як приготувати
- Рис промити, залити водою і поставити на вогонь. Дати закипіти і на повільному вогні під кришкою проварити до випаровування вологи.
- Влити гаряче молоко, додати сіль, цукор і на повільному вогні варити 10-12 хвилин під кришкою, помішуючи.
- Очистити і нарізати кубиками яблука, обсмажити на сковороді разом з маслом, цукром і корицею, постійно помішуючи.
- Розкласти кашу по тарілках, додати масло, прикрасити яблуками.
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