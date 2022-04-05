3 продукти, які гідно замінять мийні засоби

Завдяки багаторічним спостереженням та заповзятливості господарок, сьогодні з підручних продуктів і дуже просто можна зробити практично все.

Якщо немає можливості купити дріжджі, зробіть їх або на сухофруктах, будь-яких, або на житньому борошні.

Як зробити мийні засоби в домашніх умовах / Фото: pexels.com

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А от якщо запаси мийних засобів зменшуються, можна легко поповнити їхній запас. Достатньо зазирнути в кухонну шафу.

Домашні засоби для прибирання вдома

Добре миє посуд суміш з мила, соди та гірчичного порошку / Фото: pexels.com

Найуніверсальніший засіб, який можна використовувати при митті посуду та плити, чищення сильних забруднень на сковорідках базується на соді та гірчичному порошку.

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Можна отримати 500 мілілітрів універсального мийного засобу.

Для цього потрібно взяти по 100 грамів господарського мила та гірчичного порошку, 50 грамів харчової соди, дві столові ложки перекису водню та одну столову ложку нашатирного спирту.

Наріжте мило ножем або натріть. З'єднайте всі компоненти та влийте гарячу воду – 400 мілілітрів. Тепер суміш потрібно добре збити.

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Мийний домашній засіб готовий.

Трапляється так, що гель для миття посуду закінчується, а купити поки що немає можливості. З цієї ситуації є вихід.

На одну частину вашого гелю візьміть у 3-4 рази більше соди та добре змішайте. Таким чином збільшаться запаси засобу для миття.

Тут дізнаєтеся, як правильно прати різні тканини в машинці.

Оцет для прання

Оцет 9% здатний освіжити тканину й навіть впоратися з плямами / Фото: pexels.com

Краще випрати білизну та скоротити кількість вапняного нальоту на машинці. допоможе оцет 9%.

Не бійтеся, що запах оцту залишиться на речах – він вивітрюється за кілька годин.

Отже, на одне прання потрібно 50-100 мілілітрів. Цікаво, що оцет може освіжити тканину та допомагає позбутися неприємних запахів.

Коли потрібно видалити плями, то кількість оцту збільшіть удвічі.

Щоб швидко освіжити тканину, оцет, 200 мілілітрів, наливається у відсік для кондиціонера. Якщо потрібно позбутися плям, оцет заливається у відсік для порошку.