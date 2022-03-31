На житньому борошні та сухофруктах – рецепти домашніх дріжджів

Основна частина рецептів домашнього хліба, на сковороді він смажитиметься або випікатиметься у духовці, потрібні дріжджі.
Як кажуть експерти, використовувати домашні дріжджі та закваску набагато корисніше.
Перед кожним використанням треба додати в суміш трохи борошна та води, перемішати та залишити за кімнатної температури. Використовувати її можна за вісім годин.
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Правило для домашніх дріжджів (закваски) однакові – їх потрібно тримати у закритій скляній ємності в холодильнику та підгодовувати раз на тиждень невеликою кількістю цукру, води та борошна.
У рецепті дріжджів та закваски на сухофруктах від pakhomova_annaвикористовуються родзинки, можна взяти трохи сушених яблук.
Закваска на житньому борошні від Готуємо з Франком та Мартою теж дозріває п'ять днів, зберігати її можна до одного року в холодильнику.
Домашні дріжджі на житньому борошні
Інгредієнти:
- житнє борошно;
- вода;
- цукор.
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Як приготувати:
- 50 г житнього борошна та 50 мл води кімнатної температури змішати в літровій банці. Накрити кухонним рушником і залишити на 24 години за кімнатної температури.
- Так продовжувати наступні чотири дні. На п'ятий день закрити щільною кришкою та поставити в холодильник.
Домашні дріжджі на сухофруктах
Інгредієнти:
- жменя родзиное;
- 500 мл води;
- 3 ст. л. цукру;
- житнє борошно.
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Як приготувати:
- У теплу воду додати цукор (2 ст. л.) та жменю немитих родзинок, перемішати.
- Накрити марлею в чотири шари, зав'язати та поставити в тепле місце. Перемішувати ложкою один раз на добу.
- Після 4-5 днів процідити воду. Додати цукор (1 ст. л.) борошно – має вийти консистенція сметани.
- Поставити у тепле місце. Закваска підніметься.
- Розділити закваску на дві частини. Частину прибрати у холодильник, іншу частину можна використати.