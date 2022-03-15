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Як зробити домашню локшину та поповнити запаси макаронних виробів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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15 березня, 10:24
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Форма локшини може бути будь-яка, але перед тим, як ви почнете її нарізати, тісто має побути в холодильнику мінімум 40 хвилин
Домашня локшина
Домашня локшина / Фото: Инстаграм

Недорого та швидко в домашніх умовах можна зробити все, що зараз важко знайти у магазинах.

Якщо є молоко та оцет, приготуйте сир, якщо не хочеться витрачати гроші на макарони або локшину, це все можна зробити на своїй кухні.

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Авторка цієї локшини abdrafigova_guzel радить додати трохи кип'яченої води, якщо під час замісу тісто розвалюватиметься.

Домашня локшина

Домашня локшина
Домашня локшина / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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  • борошно – 300 г;
  • яйця – 3 шт.;
  • сіль – 1 ч. л.

Як зробити чудові домашні цукерки, не гірші за дорогі магазинні, дізнаєтеся тут.

Як приготувати:

  1. Яйця трохи збити із сіллю.
  2. У просіяному борошні зробити поглиблення та ввести яєчну масу. Вимісити до однорідного стану.
  3. Тісто розкачати в тонкий пласт, скласти в кілька шарів, рясно пересипаних борошном.
  4. Загорнути у плівку та прибрати в холодильник на 40-60 хвилин.
  5. Нарізати локшину та висушити на папері.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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