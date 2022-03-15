Як зробити домашню локшину та поповнити запаси макаронних виробів

Форма локшини може бути будь-яка, але перед тим, як ви почнете її нарізати, тісто має побути в холодильнику мінімум 40 хвилин

Домашня локшина / Фото: Инстаграм

Недорого та швидко в домашніх умовах можна зробити все, що зараз важко знайти у магазинах.

Якщо є молоко та оцет, приготуйте сир, якщо не хочеться витрачати гроші на макарони або локшину, це все можна зробити на своїй кухні.

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Авторка цієї локшини abdrafigova_guzel радить додати трохи кип'яченої води, якщо під час замісу тісто розвалюватиметься.

Домашня локшина

Домашня локшина / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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борошно – 300 г;

яйця – 3 шт.;

сіль – 1 ч. л.

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Як приготувати: