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Домашній сир за 30 хвилин – бюджетний рецепт, з яким впорається кожен

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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14 березня, 17:31
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Ще потрібен оцет 9% та сіль. Після того, як сироватка стече, а сир сформується, накрийте його плівкою, щоб скоринка не обвітрилася
Домашній сир - рецепт
Домашній сир - рецепт / Фото: instagram.com/surna_nora/

За наявності молока в домашніх умовах можна приготувати не тільки цей сир, а й моцарелу, як це правильно зробити ми писали.

Тут дуже важливо повільно й тонким струмком вливати в гаряче молоко оцтову воду.

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Після того, як сир сформований і з нього продовжує стікати сироватка, накрийте плівкою, щоб не обвітрився.

Рецепт каналу Appetissimo розрахований на шість літрів молока, скорочуйте кількість інших інгредієнтів, якщо молока у вас менше.

Домашній сир з молока

Інгредієнти:

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  • молоко – 6 л;
  • оцет (9%) – 6 ст. л.;
  • вода – 180 мл;
  • сіль – 1 ч. л.

Тут дізнаєтесь, як зробити домашні сосиски з курячого філе.

Як приготувати:

  1. Молоко довести до температури 90-95 градусів.
  2. Оцет розвести у воді.
  3. Якщо на молоці під час підігрівання утворилася піна, молоко слід перемішати. Забрати вогонь до мінімального.
  4. Влити воду з оцтом дуже повільно, помішуючи, тонким струмком. Щойно сироватка відокремилася, одразу ж перестати наливати воду з оцтом.
  5. Зняти з плити та викласти сирну масу у форму для проціджування.
  6. Під час викладання у форму посолити.
  7. Коли сир практично стік, накрити пакетами або плівкою до повного остигання.

Тут дивіться, як правильно вливати оцтову воду у молоці під час варіння сиру.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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