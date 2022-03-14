Домашній сир за 30 хвилин – бюджетний рецепт, з яким впорається кожен

За наявності молока в домашніх умовах можна приготувати не тільки цей сир, а й моцарелу, як це правильно зробити ми писали.
Тут дуже важливо повільно й тонким струмком вливати в гаряче молоко оцтову воду.
Після того, як сир сформований і з нього продовжує стікати сироватка, накрийте плівкою, щоб не обвітрився.
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Рецепт каналу Appetissimo розрахований на шість літрів молока, скорочуйте кількість інших інгредієнтів, якщо молока у вас менше.
Домашній сир з молока
Інгредієнти:
- молоко – 6 л;
- оцет (9%) – 6 ст. л.;
- вода – 180 мл;
- сіль – 1 ч. л.
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Як приготувати:
- Молоко довести до температури 90-95 градусів.
- Оцет розвести у воді.
- Якщо на молоці під час підігрівання утворилася піна, молоко слід перемішати. Забрати вогонь до мінімального.
- Влити воду з оцтом дуже повільно, помішуючи, тонким струмком. Щойно сироватка відокремилася, одразу ж перестати наливати воду з оцтом.
- Зняти з плити та викласти сирну масу у форму для проціджування.
- Під час викладання у форму посолити.
- Коли сир практично стік, накрити пакетами або плівкою до повного остигання.
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