Домашні сосиски – куряче філе подрібнюється з борошном та яйцем, залишається тільки підсмажити

Зрозуміло, що кляра не потрібно, він уже всередині м'яса. Формувати сосиски потрібно за допомогою кондитерського мішка або щільного пакета. І робити це одразу ж у сковороду

Курячі ковбаски з філе / Фото: Калнина Наталья

І ще один варіянт, як з курячого філе просто і швидко приготувати смачні сосиски. Ми розповідали про домашню курячу ковбасу із сиром, тепер спробуйте відтворити цей рецепт.

Потрібен блендер, у якому філе з'єднається з яйцем, борошном та молоком. Останнє можна замінити вершками.

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Ці соковиті сосиски смачні як гарячими, і холодними.

Рецепт каналу Калніна Наталія.

Курячі ковбаски – рецепт

Інгредієнти:

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Куряча грудка – 500 г

Сіль -1/2 ч. л.

Цибуля, яйце – по 1 шт.

Молоко – 100 мл

Борошно – 1 ст. л.

Чорний перець – за смаком

Солодка паприка – 1/2 ч. л.

Як приготувати: