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Домашні сосиски – куряче філе подрібнюється з борошном та яйцем, залишається тільки підсмажити

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
24 грудня, 18:34
В закладинки
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Зрозуміло, що кляра не потрібно, він уже всередині м'яса. Формувати сосиски потрібно за допомогою кондитерського мішка або щільного пакета. І робити це одразу ж у сковороду
Курячі ковбаски з філе
Курячі ковбаски з філе / Фото: Калнина Наталья

І ще один варіянт, як з курячого філе просто і швидко приготувати смачні сосиски. Ми розповідали про домашню курячу ковбасу із сиром, тепер спробуйте відтворити цей рецепт.

Потрібен блендер, у якому філе з'єднається з яйцем, борошном та молоком. Останнє можна замінити вершками.

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Ці соковиті сосиски смачні як гарячими, і холодними.

Рецепт каналу Калніна Наталія.

Курячі ковбаски – рецепт

Інгредієнти:

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  • Куряча грудка – 500 г
  • Сіль -1/2 ч. л.
  • Цибуля, яйце – по 1 шт.
  • Молоко – 100 мл
  • Борошно – 1 ст. л.
  • Чорний перець – за смаком
  • Солодка паприка – 1/2 ч. л.

Як приготувати:

  1. Куряче філе нарізати, з'єднати в чаші блендера з розрізаню навпіл цибулею, молоком. Подрібнити до однорідності.
  2. Додати борошно, сіль, перець та паприку. Ще раз перемішати.
  3. Масу викласти у кондитерський мішок. На розігріту з олією сковороду через кондитерський мішок викласти ковбаски.
  4. Смажити до готовності з усіх боків.

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