Рецепт курячого рулету з грибами, максимально соковитого та простого в приготуванні

М'ясо буде ніжним, бо маринується буквально 15 хвилин у йогурті та діжонській гірчиці. А краси грибній начинці нададуть трохи твердого сиру та свіжої петрушки

Курячий рулет з грибами / Фото: Alina FooDee

Куряче філе приходить на допомогу, коли хочеться не витрачати час на готування. Це можуть бути легкі шницелі та нескладні рулети.

Щоб м'ясо буквально тануло в роті, його потрібно замаринувати в йогурті або сметані. Маринується філе швидко, 15-20 хвилин буде достатньо.

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Фублогерка Alina FooDee пропонує приготувати красивий рулет з грибами, сиром та петрушкою.

Курячий рулет з грибами

Інгредієнти:

2 шт. курячого філе;

1 шт. цибуля;

200 г печериць;

2 зуб часнику;

50 г твердого сиру;

петрушка;

олія, сіль, перець.

Для маринаду:

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за 1 ст. л. йогурта, діжонської гірчиці;

сіль, перець.

Як приготувати: