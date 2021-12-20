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Рецепт курячого рулету з грибами, максимально соковитого та простого в приготуванні

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
20 грудня, 18:38
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М'ясо буде ніжним, бо маринується буквально 15 хвилин у йогурті та діжонській гірчиці. А краси грибній начинці нададуть трохи твердого сиру та свіжої петрушки
Курячий рулет з грибами
Курячий рулет з грибами / Фото: Alina FooDee

Куряче філе приходить на допомогу, коли хочеться не витрачати час на готування. Це можуть бути легкі шницелі та нескладні рулети.

Щоб м'ясо буквально тануло в роті, його потрібно замаринувати в йогурті або сметані. Маринується філе швидко, 15-20 хвилин буде достатньо.

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Фублогерка Alina FooDee пропонує приготувати красивий рулет з грибами, сиром та петрушкою.

Курячий рулет з грибами

Інгредієнти:

  • 2 шт. курячого філе;
  • 1 шт. цибуля;
  • 200 г печериць;
  • 2 зуб часнику;
  • 50 г твердого сиру;
  • петрушка;
  • олія, сіль, перець.

Для маринаду:

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  • за 1 ст. л. йогурта, діжонської гірчиці;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Куряче філе помити, обсушити. Відрізати малий філей. Кожне філе розрізати навпіл, не доходячи до кінця. Розкрити філе, накрити плівкою та відбити.
  2. Для соусу з'єднати соус та гірчицю. Додати сіль та перець за смаком. Перемішати та натерти філе з обох боків.
  3. Цибулю нарізати дрібним кубиком і обсмажити на олії. Додати дрібно нарізані гриби та смажити до готовності. Гриби посолити за смаком. Додати часник, петрушку та тертий сир. Перемішати та прибрати з вогню.
  4. Філе викласти внахлест одне на одне, викласти центром начинку. Сформувати рулет, загорнувши краї філе догори та скріпити зубочистками.
  5. Покласти у форму швом донизу. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин.

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Ірина Маслова
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