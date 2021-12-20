Рецепт куриного рулета с грибами, максимально сочного и простого в приготовлении

Мясо получается нежным, потому что маринуется буквально 15 минут в йогурте и дижонской горчице. А красоты грибной начинке придадут немного твердого сыра и свежей петрушки

Куриный рулет с грибами / Фото: Alina FooDee

Куриное филе приходит на помощь, когда хочется не тратить время на готовку. Это могут быть легкие шницели и несложные рулеты.

Чтобы мясо буквально таяло во рту, его нужно замариновать в йогурте или сметане. Маринуется филе быстро, 15-20 минут будет достаточно.

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Фублогер Alina FooDee предлагает приготовить красивый рулет с грибами, сыром и петрушкой.

Куриный рулет с грибами

Ингредиенты:

2 шт. куриного филе;

1 шт. лук;

200 г шампиньонов;

2 зуб чеснока;

50 г твердого сыра;

петрушка;

растительное масло, соль, перец.

Для маринада:

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по 1 ст. л. йогурта, дижонской горчицы;

соль, перец.

Как приготовить: