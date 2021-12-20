Рецепт куриного рулета с грибами, максимально сочного и простого в приготовлении

Куриный рулет с грибами / Фото: Alina FooDee
Куриное филе приходит на помощь, когда хочется не тратить время на готовку. Это могут быть легкие шницели и несложные рулеты.
Чтобы мясо буквально таяло во рту, его нужно замариновать в йогурте или сметане. Маринуется филе быстро, 15-20 минут будет достаточно.
Фублогер Alina FooDee предлагает приготовить красивый рулет с грибами, сыром и петрушкой.
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Куриный рулет с грибами
Ингредиенты:
- 2 шт. куриного филе;
- 1 шт. лук;
- 200 г шампиньонов;
- 2 зуб чеснока;
- 50 г твердого сыра;
- петрушка;
- растительное масло, соль, перец.
Для маринада:
- по 1 ст. л. йогурта, дижонской горчицы;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Куриное филе помыть, обсушить. Отрезать маленький филей. Каждое филе разрезать пополам, не доходя до конца. Раскрыть филе, накрыть пленкой и отбить.
- Для соуса соединить соус и горчицу. Добавить соль и перец по вкусу. Перемешать и натереть филе с обеих сторон.
- Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле. Добавить мелко нарезанные грибы и жарить до готовности. Грибы посолить по вкусу. Добавить чеснок, петрушку и тертый сыр. Перемешать и убрать с огня.
- Филе выложить внахлест друг на друга, выложить по центру начинку. Сформировать рулет, завернув края филе к верху и скрепить зубочистками.
- Положить в форму швом вниз. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
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