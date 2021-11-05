Кабачки, фаршированные куриным филе – рецепт для тех, кто следит за фигурой

Из кабачков нужно убрать сердцевину, слегка запечь их в духовке и начинить обжаренным филе с помидорами. Завершается процесс тоже в духовке, этот ужин вы приготовите за полчаса

Кабачки, фаршированные куриным филе / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Пока кабачки еще есть в продаже и по сносной цене, надо пользоваться случаем и фаршировать их. В рецепте от kulinaria.pp – куриным филе с помидорами, после чего это все запекается под сыром.

Как и в случае с болгарским перцем, фаршированным разными начинками, кабачки приготовятся максимально быстро. Ингредиенты рассчитаны на четыре порции.

Реклама

Кабачки, фаршированные куриным филе и помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

Кабачки – 2 шт. (примерно 600-650 г)

Куриное филе – 400 г

Помидоры, лук, твердый сыр – по 80 г

Масло растительное – 10 г

Сметана 15% – 40 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец, сушеные травы, зелень

Как приготовить: