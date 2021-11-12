Куриное филе под лимонно-сырным соусом – готовится на сковороде за 30 минут

Куриное филе под сырным соусом / Фото: instagram.com/tvoykulinar/
Курицу можно приготовить по-всякому. В любом случае это всегда вкусно и быстро. Ее можно пожарить в сковороде с грибами, а можно подавать с интересным лимонно-сырным соусом.
Автор рецепта- tvoykulinar – предлагает взять от половины лимона сок и цедру.
Куриное филе под лимонно-сырным соусом
Ингредиенты:
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- Филе, лук – по 1 шт.
- Твердый сыр – 120 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Лимон – половина
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Мука – 1 ст. л.
- Базилик (свежий), соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Смазать филе оливковым маслом и натереть солью и перцем.
- Обжарить в оливковом масле на среднем огне, пока не образуется корочка. Отложить в сторону.
- В этой же сковороде обжарить измельченный лук, чеснок и базилик в течение 2 минут.
- Сыр смешать с травами, добавить сок половины лимона и снятую с него цедру, взбить венчиком. Разбавить немного теплой водой. Варить соус 5-10 минут, пока не загустеет.
- Курицу положить в соус и готовить еще 2-3 минуты.
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