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Домашня ковбаса – потрібно куряче філе, трохи сиру та соєвого соусу

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
21 грудня, 18:25
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Спочатку нарізане філе маринується в спеціях та соєвому соусі, потім до нього потрібно додати нарізаний сир і запекти впродовж 20-25 хвилин у рукаві
Домашня ковбаса з курячого філе
Домашня ковбаса з курячого філе / Фото: Alina FooDee

Домашніми можуть бути не лише пастрома, про що ми розповідали, а також смачна ковбаса із сиром.

Ясна річ, простіше купити будь-яку у перевіреного виробника. Але навіть якісний продукт, на жаль, може викликати сумніви. Достатньо подивитися на склад ковбаси та всякі добавки в ній.

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Ковбаса від Alina FooDee готується з курячого філе, воно маринується у соєвому соусі, паприці та сушеному часнику.

Авторка рецепта радить спробувати зробити ковбасу з курячих стегон, так буде соковитіше.

Домашня ковбаса із сиром з курячого філе

Інгредієнти:

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  • Куряче філе або курячі стегна – 600 г
  • Соєвий соус – 4-5 ст. л.
  • Копчена паприка – 1 ч. л.
  • Сушений часник – 0,5 ч. л.
  • Сир – 100 г

Як приготувати:

  1. Куряче м'ясо нарізати маленькими кубиками. Додати соєвий соус та спеції, добре перемішати. Відправити в холодильник маринуватися щонайменше на ніч, можна і на довше.
  2. Сир нарізати дрібним кубиком, перемішати із замаринованим курячим м'ясом.
  3. Рукав для запікання розрізати вздовж, перекласти м'ясо із сиром, згорнути ковбасу та зафіксувати краї.
  4. Запікати 25-30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
  5. Дати остигнути в рукаві.

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