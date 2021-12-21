Домашня ковбаса – потрібно куряче філе, трохи сиру та соєвого соусу

Домашніми можуть бути не лише пастрома, про що ми розповідали, а також смачна ковбаса із сиром.
Ясна річ, простіше купити будь-яку у перевіреного виробника. Але навіть якісний продукт, на жаль, може викликати сумніви. Достатньо подивитися на склад ковбаси та всякі добавки в ній.
Ковбаса від Alina FooDee готується з курячого філе, воно маринується у соєвому соусі, паприці та сушеному часнику.
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Авторка рецепта радить спробувати зробити ковбасу з курячих стегон, так буде соковитіше.
Домашня ковбаса із сиром з курячого філе
Інгредієнти:
- Куряче філе або курячі стегна – 600 г
- Соєвий соус – 4-5 ст. л.
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- Сушений часник – 0,5 ч. л.
- Сир – 100 г
Як приготувати:
- Куряче м'ясо нарізати маленькими кубиками. Додати соєвий соус та спеції, добре перемішати. Відправити в холодильник маринуватися щонайменше на ніч, можна і на довше.
- Сир нарізати дрібним кубиком, перемішати із замаринованим курячим м'ясом.
- Рукав для запікання розрізати вздовж, перекласти м'ясо із сиром, згорнути ковбасу та зафіксувати краї.
- Запікати 25-30 хвилин у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці.
- Дати остигнути в рукаві.