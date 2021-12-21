Домашня ковбаса – потрібно куряче філе, трохи сиру та соєвого соусу

Спочатку нарізане філе маринується в спеціях та соєвому соусі, потім до нього потрібно додати нарізаний сир і запекти впродовж 20-25 хвилин у рукаві

Домашня ковбаса з курячого філе / Фото: Alina FooDee

Домашніми можуть бути не лише пастрома, про що ми розповідали, а також смачна ковбаса із сиром.

Ясна річ, простіше купити будь-яку у перевіреного виробника. Але навіть якісний продукт, на жаль, може викликати сумніви. Достатньо подивитися на склад ковбаси та всякі добавки в ній.

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Ковбаса від Alina FooDee готується з курячого філе, воно маринується у соєвому соусі, паприці та сушеному часнику.

Авторка рецепта радить спробувати зробити ковбасу з курячих стегон, так буде соковитіше.

Домашня ковбаса із сиром з курячого філе

Інгредієнти:

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Куряче філе або курячі стегна – 600 г

Соєвий соус – 4-5 ст. л.

Копчена паприка – 1 ч. л.

Сушений часник – 0,5 ч. л.

Сир – 100 г

Як приготувати: