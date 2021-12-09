Як приготувати швидкий домашній хліб з ароматним соусом

Треба 30 хвилин на заміс і вистоювання тіста і 25 хвилин на випікання. За цей час ви встигнете зробити соус з оливкової олії, зелені, пармезану та часнику

Швидкий домашній хліб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes

Що може бути приємніше аромату свіжоспеченого хліба на власній кухні? Напевно, плюс до всього, ще й запах соусу з часнику та свіжої зелені, які рівномірно розподілені по цьому хлібу.

Як видно з фото, хліб дуже нагадує наші пампушки. Тому його можна подавати до перших страв зокрема.

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Ми розповідали, як легко спекти екстраповітряний шокупан, тепер спробуйте і цей, за рецептом каналу Appetizing.tv-Baking Recipes.

Швидкий домашній хліб

Інгредієнти:

450 г борошна;

250 мл теплої води;

по 5 г сухих дріжджів, солі;

25 мл олії.

Для соусу:

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3 зуб. часнику;

50 мл оливкової олії;

20 г пармезану;

сіль, зелень.

Як приготувати: