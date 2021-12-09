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Як приготувати швидкий домашній хліб з ароматним соусом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
9 грудня, 18:40
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Треба 30 хвилин на заміс і вистоювання тіста і 25 хвилин на випікання. За цей час ви встигнете зробити соус з оливкової олії, зелені, пармезану та часнику
Швидкий домашній хліб
Швидкий домашній хліб / Фото: Appetizing.tv-Baking Recipes

Що може бути приємніше аромату свіжоспеченого хліба на власній кухні? Напевно, плюс до всього, ще й запах соусу з часнику та свіжої зелені, які рівномірно розподілені по цьому хлібу.

Як видно з фото, хліб дуже нагадує наші пампушки. Тому його можна подавати до перших страв зокрема.

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Ми розповідали, як легко спекти екстраповітряний шокупан, тепер спробуйте і цей, за рецептом каналу Appetizing.tv-Baking Recipes.

Швидкий домашній хліб

Інгредієнти:

  • 450 г борошна;
  • 250 мл теплої води;
  • по 5 г сухих дріжджів, солі;
  • 25 мл олії.

Для соусу:

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  • 3 зуб. часнику;
  • 50 мл оливкової олії;
  • 20 г пармезану;
  • сіль, зелень.

Як приготувати:

  1. Дріжджі розвести у теплій воді. Додати сіль та олію. Перемішати і вилити в борошно.
  2. Замісити тісто, накрити плівкою та залишити на 30 хвилин у теплому місці.
  3. Висипати на присипану борошном поверхню, вимісити і розкочати у вигляді коржика.
  4. Викласти на застелене деко, накрити рушником і дати тісту відпочити 15 хвилин.
  5. За допомогою тісторізки або тупою стороною ножа зробити візерунки, як на фото.
  6. Для соусу подрібнений часник додати в олію, посолити і додати тертий пармезан. Зелень подрібнити та додати до заливки.
  7. Ретельно обмазати тісто і випікати 25 хвилин за 180 градусів.

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